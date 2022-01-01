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Фильмы про боевые искусства
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Фильмы про боевые искусства

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Мортал комбат
Мортал комбат
7.0
боевик, фэнтези, фантастика
2021, США
Арахисовый сокол
Арахисовый сокол
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7.0
приключения
2019, США
Царство
Царство
6.0
драма, боевик, военный, исторический
2019, Япония
Ип Ман 4
Ип Ман 4
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7.0
боевик, биография, драма
2019, Гонконг / Китай
Ип Ман: Мастер кунг-фу
Ип Ман: Мастер кунг-фу
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4.0
боевик
2019, Китай
Кикбоксер возвращается
Кикбоксер возвращается
Смотреть за 1 рубль
4.0
боевик, драма
2018, США
Сила девяти богов
Сила девяти богов
Смотреть за 1 рубль
7.0
анимация, боевик
2018, Таиланд
Тень
Тень
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6.0
приключения, фэнтези, драма
2018, Китай / Гонконг
Линчеватель
Линчеватель
Смотреть за 1 рубль
5.0
триллер, драма, криминал, детектив
2018, США
Коллекторы
Коллекторы
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5.0
боевик
2018, Великобритания
Мастер Z: Наследие Ип Мана
Мастер Z: Наследие Ип Мана
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик, биография, криминал
2018, Гонконг / Китай
Защитники
Защитники
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, фантастика
2017, Россия
Доспехи Бога: В поисках сокровищ
Доспехи Бога: В поисках сокровищ
Смотреть за 1 рубль
5.0
боевик, комедия, приключения
2017, Индия / Китай
Бои без правил
Бои без правил
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6.0
боевик
2017, Франция / Великобритания
Спасатели
Спасатели
5.0
анимация
2017, Китай
Крадущийся тигр, затаившийся дракон 2
Крадущийся тигр, затаившийся дракон 2
6.0
приключения, боевик, драма
2016, США
Кикбоксер: Возмездие
Кикбоксер: Возмездие
5.0
боевик, спорт
2016, США
Брюс Ли: Рождение дракона
Брюс Ли: Рождение дракона
Смотреть за 1 рубль
5.0
драма, биография
2016, США / Канада / Китай
Женский бойцовский клуб
Женский бойцовский клуб
Смотреть за 1 рубль
4.0
драма, боевик
2016, США
Кунг-фу Кролик: Повелитель огня
Кунг-фу Кролик: Повелитель огня
5.0
комедия, семейный, анимация, приключения
2015, Китай
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Кино про боевые искусства помогает зрителям поверить в себя, преодолеть жизненные сложности и преграды. Эти фильмы отлично подходят как для просмотра в шумной компании друзей, так и для уединения и самосовершенствования. В любом случае они неизменно заряжают острыми впечатлениями и дарят вдохновение для достижения целей.

В подборку вошли лучшие фильмы о единоборствах и мастерах боевых искусств разных стран. Для этих героев не составляет труда убить противника голыми руками, поймать птицу в полете или спрыгнуть с крыши многоэтажки и остаться невредимыми. Причем помогают им в этом не спецэффекты и не вымышленные суперспособности, а упорство, отвага, секреты мудрых предков и многолетние тренировки.

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