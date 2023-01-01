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Пипец
Пипец, 2009: актеры и роли
Kick-Ass
Пипец
2009 / США
Трейлер
7.9
Оцените
97
голосов
Рейтинг IMDb: 7.6
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Пипец, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мэттью Вон
Matthew Vaughn
В ролях
Николас Кейдж
Nicolas Cage
Хлоя Грейс Морец
Chloë Grace Moretz
Линдси Фонсека
Lyndsy Fonseca
Кристофер Минц-Плассе
Christopher Mintz-Plasse
Марк Стронг
Mark Strong
Аарон Тейлор-Джонсон
Aaron Taylor-Johnson
Ксандер Беркли
Xander Berkeley
Эван Питерс
Evan Peters
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