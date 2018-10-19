Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Кларк Дьюк

Кларк Дьюк

Clark Duke
Кларк Дьюк
Кларк Дьюк Clark Duke
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
5 мая 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Гленвуд, Арканзас, США
Рост
175 см
Биография Кларка Дьюка

Родился 5 мая 1985 года. Гленвуд, Арканзас, США.

Фильмография Кларка Дьюка
Семейка Крудс: Новоселье
Семейка Крудс: Новоселье
анимация, комедия, семейный, приключения, фэнтези 2020, США
8.0
Криминальные боссы
Криминальные боссы
триллер, драма, криминал 2020, США
5.0
Арканзас
Арканзас
криминал 2019, США
6.0
Последняя кинозвезда
Последняя кинозвезда
драма 2017, США
6.0
Машина времени в джакузи 2
Машина времени в джакузи 2
комедия, фантастика 2015, США
5.0
Это, блин, рождественское чудо
Это, блин, рождественское чудо
комедия 2014, США
5.0
Взрослые дети развода
Взрослые дети развода
комедия 2013, США
5.0
Пипец 2
Пипец 2
криминал, триллер, боевик, комедия 2013, США / Великобритания
7.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт сыграет в криминальной драме «Арканзас» Лиам Хемсворт («Голодные игры»), Винс Вон («Настоящий детектив») и Кларк Дьюк («Пипец», «Машина времени в джакузи») исполнят главные роли в фильме
Написать
19 октября 2018 10:48
Все новости
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Приложение киноафиши