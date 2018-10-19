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Кларк Дьюк
Кларк Дьюк
Clark Duke
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Кларк Дьюк
Clark Duke
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Дата рождения
5 мая 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Режиссер, Продюсер
Место рождения
Гленвуд, Арканзас, США
Рост
175 см
Биография Кларка Дьюка
Родился 5 мая 1985 года. Гленвуд, Арканзас, США.
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Фильмография Кларка Дьюка
Семейка Крудс: Новоселье
анимация, комедия, семейный, приключения, фэнтези
2020, США
8.0
Криминальные боссы
триллер, драма, криминал
2020, США
5.0
Арканзас
криминал
2019, США
6.0
Последняя кинозвезда
драма
2017, США
6.0
Машина времени в джакузи 2
комедия, фантастика
2015, США
5.0
Это, блин, рождественское чудо
комедия
2014, США
5.0
Взрослые дети развода
комедия
2013, США
5.0
Пипец 2
криминал, триллер, боевик, комедия
2013, США / Великобритания
7.0
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Звезда «Голодных игр» Лиам Хемсворт сыграет в криминальной драме «Арканзас»
Лиам Хемсворт («Голодные игры»), Винс Вон («Настоящий детектив») и Кларк Дьюк («Пипец», «Машина времени в джакузи») исполнят главные роли в фильме
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19 октября 2018 10:48
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