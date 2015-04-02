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Пошлая страсть американцев к комиксам про супергероев подвергается с годами все большему поруганию, только если раньше поругание происходило в основном на «чужой» для комикса территории, то теперь оно неуклонно смещается на территорию самого комикса. Первой афроласточкой нового витка этого осмеяния superhero movie стал «Хэнкок», который, правда, перебрал античных мифов и в итоге захлебнулся собственной мелодрамой. Мэтью Вон, режиссер Kick-Ass, учел опыт предшественников…