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Пародийные триллеры
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Пародийные триллеры

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Орлеан
Орлеан
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4.0
драма, комедия
2015, Россия
Убей меня трижды
Убей меня трижды
Смотреть за 1 рубль
5.0
боевик, триллер
2014, США / Австралия
Виолет и Дейзи
Виолет и Дейзи
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, криминал
2013, США
РЭД 2
РЭД 2
Смотреть за 1 рубль
7.0
боевик, комедия, триллер
2013, США
Пипец 2
Пипец 2
Смотреть за 1 рубль
7.0
криминал, триллер, боевик, комедия
2013, США / Великобритания
Убойный уикенд
Убойный уикенд
Смотреть за 1 рубль
6.0
боевик, комедия, криминал
2013, Канада
Укради мою жену
Укради мою жену
Смотреть за 1 рубль
6.0
криминал, комедия
2013, США
Очень опасная штучка
Очень опасная штучка
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6.0
комедия, криминал, триллер
2012, США
Семь психопатов
Семь психопатов
7.0
комедия
2012, США / Великобритания
Грэбберсы
Грэбберсы
5.0
комедия, фантастика, ужасы, триллер
2012, Великобритания / Ирландия
Бэйтаун вне закона
Бэйтаун вне закона
Смотреть за 1 рубль
6.0
криминал, комедия
2012, США
Смерть со спецэффектами
Смерть со спецэффектами
Смотреть за 1 рубль
6.0
комедия, триллер, криминал
2012, США
Безвыходная ситуация
Безвыходная ситуация
6.0
криминал, комедия
2012, США
Пираньи 3DD
Пираньи 3DD
Смотреть за 1 рубль
6.0
ужасы
2011, США
Ночь страха
Ночь страха
Смотреть за 1 рубль
7.0
ужасы, комедия
2011, США
Пипец
Пипец
7.0
боевик, драма, комедия
2009, США
Святые из Бундока 2: День всех святых
Святые из Бундока 2: День всех святых
Смотреть за 1 рубль
7.0
драма, триллер, криминал, боевик
2009, США
Напряги извилины
Напряги извилины
7.0
комедия, боевик
2008, США
Ананасовый экспресс: сижу, курю
Ананасовый экспресс: сижу, курю
6.0
комедия
2008, США
Пристрели их
Пристрели их
7.0
криминал, драма, триллер, боевик
2007, США
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Фильмы из этой подборки придутся по душе зрителям, которые любят напряженные триллеры, но при этом не прочь посмеяться. Главным героям придется противостоять неведомой угрозе, но при этом они будут попадать в уморительные ситуации. И даже в самые напряженные моменты невозможно угадать, не решит ли режиссер выдать очередную порцию юмора.

Пять лучших пародийных триллеров

Пародийные триллеры – идеальный выбор для тех, кому надоели классические ленты. В фильмах есть напряжение, но при этом зрители смогут расслабиться и выдохнуть. Ведь главное в этих лентах – не постоянное чувство опасности, а щедрая порция оригинального юмора.

Семь психопатов

Несколько голливудских звезд снялись вместе в очередной черной комедии режиссера Мартина Макдонаха. В центре сюжета – история сценариста Марти, который не может справиться с творческим кризисом. Он ищет острых ощущений, чтобы закончить очередную работу. Его лучший друг – безработный актер Билли – приходит на помощь. Он размещает объявление, в котором призывает всех местных психопатов звонить Марти и делиться с ним своими историями. А сам в это время решает отправиться на очередное незаконное дело. Мужчина с сообщником похищает любимую собачку одного из самых жестоких гангстеров округи.

И вскоре уже на него начнут охотиться те самые отморозки, которые так нужны его другу для нового сценария.

Ночь страха

Молодежный триллер является ремейком одноименного фильма 80-х годов. Ироничный сюжет рассказывает историю старшеклассника Чарли, жизнь которого едва начала налаживаться. В школе он считался неудачником, но теперь попал в крутую компанию и стал встречаться с популярной девушкой. Вот только его шансы благополучно завершить учебу тают прямо на глазах. В соседний дом переезжает странный мужчина, и Чарли начинает подозревать, что его новый сосед – настоящий вампир.

В городе пропадают люди, и именно Джерри связан с их загадочными исчезновениями.

Поцелуй навылет

Благодаря съемкам в этой черной комедии Роберт Дауни-младший вернулся в большое кино. Он играет роль мелкого воришки Гарри, который случайно попадает на пробы для участия в голливудском фильме. Напуганный преступник искренне отыгрывает сцену и вскоре становится основным претендентом на главную роль. Гарри предстоит воплотить образ частного детектива. Его консультантом становится настоящий сыщик – Перри. Для лучшего вживания в роль напарники отправляются на слежку за одним из клиентов.

И становятся свидетелями настоящего преступления, которое может стоить им жизней.

Мамочка – убийца-маньяк

Режиссер Джон Уотерс устал от однообразных триллеров с однотипными серийными убийцами и решил снять собственное кино. В роли маньяка предстала домохозяйка Беверли, жизнь которой похожа на идеальную сказку. Любящий муж, послушные дети, красивый дом – за этим прекрасным фасадом скрывается настоящая правда. Главная героиня строит свой идеальный мир на убийствах. Она расправится со всеми, кто хоть немного ему не соответствует.

А потому ряды жителей благополучного городка будут стремительно сокращаться.

Пристрели их

Мистер Смит обладает весьма специфическими навыками, которые хорошо скрывает. Но ему приходится раскрыть себя, когда он видит, как неизвестный киллер пытается убить беременную женщину. Главный герой приходит на помощь незнакомке, у которой от стресса начинаются схватки. Она рожает ребенка прямо на его руках, а затем появляются новые убийцы. Женщина умирает, а Смит остается наедине с новорожденным малышом. Ему предстоит разобраться, кто и почему устроил перестрелку.

И вскоре мужчина поймет, что киллеры охотились не за незнакомкой, а за ее ребенком.

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