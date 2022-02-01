Комедию о блокадном Ленинграде грозятся заблокировать

Режиссер «Коллектора» Алексей Красовский несколько месяцев назад неприятно удивил коллег и зрителей, заявив, что снимет комедию о блокадном Ленинграде. Такой оксюморон вызвал негатив со стороны не только простых людей, но даже депутаты Госдумы настоятельно рекомендовали Красовскому отказаться от этой идеи.