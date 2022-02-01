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Алена Бабенко
Алена Бабенко
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Алена Бабенко
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Дата рождения
31 марта 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Кемерово, СССР (Россия)
Рост
173 см
Биография Алёны Бабенко
Родилась 31 марта 1972 года. Кемерово, СССР (Россия).
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Фильмография Алёны Бабенко
Любовницы: Ответный удар
комедия, мелодрама
2022, Россия
0.0
Хищники
комедия
2020, Россия
6.0
Последствия
драма
2019, Россия
0.0
Праздник
комедия
2018, Россия
6.0
Мотылек
боевик, драма
2018, Россия
5.0
Моя жизнь
мелодрама, спорт
2018, Россия
6.0
После тебя
драма
2016, Россия
7.0
Жили-были мы
детский
2016, Россия
5.0
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