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Игорь Зайцев
Игорь Зайцев
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Игорь Зайцев
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Дата рождения
14 марта 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Актер
Биография Игоря Зайцева
Родился 14 марта 1968 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Игоря Зайцева
Бендер: Начало
драма, комедия, приключения
2021, Россия
6.0
Бендер: Золото Империи
драма, комедия
2021, Россия
6.0
Тобол
драма, исторический
2018, Россия
7.0
На веки вечные
драма, триллер
2017, Россия
0.0
Каникулы строгого режима
комедия, криминал
2009, Россия
7.0
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Премьера первой части дилогии о становлении легендарного Остапа Бендера выйдет 24 июня 2021 года.
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25 мая 2021 10:23
Константин Хабенский выслеживает преступников в тизере сериала «За час до рассвета»
Сюжет криминального шоу во многом напоминает «Место встречи изменить нельзя».
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19 января 2021 11:00
Продолжение сериала «Диверсант» выйдет в День Победы
Премьера состоится в 17:20 на Первом канале.
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8 мая 2020 12:55
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