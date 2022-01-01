Смотрите фильмы за 1
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Непослушник 2" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Людмила Полякова
Людмила Полякова
Киноафиша Персоны Людмила Полякова

Людмила Полякова

Дата рождения
28 января 1939
Возраст
83 года
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Москва, СССР

Популярные фильмы

Восхождение
Восхождение (1976)
8.583333
Превращение
Превращение (2002)
7.5
На ощупь
На ощупь (2009)
7.4615383

Фильмография Людмила Полякова

Жанр
Год
Все 14 Фильмы 8 Сериалы 6 Актриса 14
Все еще будет
Все еще будет
мелодрама 2017, Россия
Его Величество Актер. Юрий Соломин
Его Величество Актер. Юрий Соломин
документальный 2017, Россия
Улыбка пересмешника
Улыбка пересмешника
мелодрама, детектив 2014, Россия
Земский доктор. Продолжение
Земский доктор. Продолжение
мелодрама 2011, Россия
Земский доктор. Жить заново
Земский доктор. Жить заново
мелодрама 2011, Россия
Земский доктор
Земский доктор
мелодрама 2010, Россия
На ощупь 7.5
На ощупь
драма, боевик, мелодрама 2009, Россия
Натурщица 4.7
Натурщица
мелодрама, комедия 2007, Россия
Казус Кукоцкого
Казус Кукоцкого
драма 2006, Россия
Бумер 7
Бумер
триллер, драма 2003, Россия
Билеты
Превращение 7.5
Превращение
мистика, драма 2002, Россия
Смотреть за 1
4.7
Президент и его женщина
комедия 1996, Россия
Мой боевой расчет 6
Мой боевой расчет
драма, приключения, военный 1987, СССР
Смотреть онлайн
Восхождение 8.6
Восхождение
военный, драма, исторический 1976, СССР
Смотреть онлайн
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши