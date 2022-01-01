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Каникулы строгого режима Каникулы строгого режима
Киноафиша Фильмы Каникулы строгого режима Каникулы строгого режима, 2009: актеры и роли
Каникулы строгого режима 2009 / Россия
7.9 Оцените
184 голоса Рейтинг IMDb: 6.2
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Каникулы строгого режима, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Игорь Зайцев Игорь Зайцев
В ролях
Сергей Безруков Сергей Безруков Дмитрий Дюжев Дмитрий Дюжев Алена Бабенко Алена Бабенко Сабина Ахмедова Сабина Ахмедова Владимир Меньшов Владимир Меньшов Алексей Кравченко Алексей Кравченко Тимур Боканча Тимур Боканча Александр Лыков Александр Лыков Кирилл Плетнев Кирилл Плетнев
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
После
После
2019, США, драма, мелодрама
После. Глава 2
После. Глава 2
2020, США, мелодрама
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
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