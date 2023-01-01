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Перси Джексон и похититель молний Перси Джексон и похититель молний
Киноафиша Фильмы Перси Джексон и похититель молний Награды и номинации фильма Перси Джексон и похититель молний
Percy Jackson and the Olympians: The Lightning Thief Перси Джексон и похититель молний 2009 / Канада / США
6.7 Оцените
111 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Награды и номинации фильма Перси Джексон и похититель молний

Вся информация о фильме
MTV Movie Awards 2010 MTV Movie Awards 2010
Прорыв года
Номинант
Лучшая драка
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Астрал. 13-й этаж
Астрал. 13-й этаж
2022, Малайзия, фэнтези, ужасы, детектив
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