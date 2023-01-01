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Перси Джексон и похититель молний
Перси Джексон и похититель молний, 2009: актеры и роли
Percy Jackson and the Olympians: The Lightning Thief
Перси Джексон и похититель молний
2009 / Канада / США
Трейлер
7.6
Оцените
111
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Перси Джексон и похититель молний, 2009: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Крис Коламбус
Chris Columbus
В ролях
Розарио Доусон
Rosario Dawson
Ума Турман
Uma Thurman
Пирс Броснан
Pierce Brosnan
Шон Бин
Sean Bean
Кэтрин Кинер
Catherine Keener
Стив Куган
Steve Coogan
Эрика Серра
Erica Cerra
Логан Лерман
Logan Lerman
Александра Даддарио
Alexandra Daddario
Джейк Эйбел
Jake Abel
Джо Пантольяно
Joe Pantoliano
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