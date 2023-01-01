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Перси Джексон и похититель молний Перси Джексон и похититель молний
Киноафиша Фильмы Перси Джексон и похититель молний Перси Джексон и похититель молний, 2009: актеры и роли
Percy Jackson and the Olympians: The Lightning Thief Перси Джексон и похититель молний 2009 / Канада / США
7.6 Оцените
111 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Перси Джексон и похититель молний, 2009: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Крис Коламбус Крис Коламбус Chris Columbus
В ролях
Розарио Доусон Розарио Доусон Rosario Dawson Ума Турман Ума Турман Uma Thurman Пирс Броснан Пирс Броснан Pierce Brosnan Шон Бин Шон Бин Sean Bean Кэтрин Кинер Кэтрин Кинер Catherine Keener Стив Куган Стив Куган Steve Coogan Эрика Серра Erica Cerra Логан Лерман Логан Лерман Logan Lerman Александра Даддарио Александра Даддарио Alexandra Daddario Джейк Эйбел Джейк Эйбел Jake Abel Джо Пантольяно Джо Пантольяно Joe Pantoliano
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