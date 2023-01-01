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Перси Джексон и похититель молний Перси Джексон и похититель молний
Киноафиша Фильмы Перси Джексон и похититель молний Кадры из фильма «Перси Джексон и похититель молний»
Percy Jackson and the Olympians: The Lightning Thief Перси Джексон и похититель молний 2009 / Канада / США
6.7 Оцените
111 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Кадры из фильма «Перси Джексон и похититель молний»

Вся информация о фильме
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