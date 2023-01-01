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Перси Джексон и похититель молний
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Percy Jackson and the Olympians: The Lightning Thief
Перси Джексон и похититель молний
2009 / Канада / США
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7.6
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111
голосов
Рейтинг IMDb: 5.9
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