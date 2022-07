1 Introduction Paul Haslinger 0:53

2 The End of an Era (Opening) Paul Haslinger 1:32

3 Deathdealers Deploy Paul Haslinger 2:17

4 Darkness Deep Within Paul Haslinger 1:20

5 Transformation Paul Haslinger 1:28

6 Red Tape Agent Provocateur 4:57

7 Suspended Memories Paul Haslinger 2:00

8 The Crypt Paul Haslinger 0:57

9 Bloodlines Paul Haslinger 5:12

10 Metamorphosis Paul Haslinger 2:25

11 The End of an Era (Reprise) Paul Haslinger 2:34

12 Anger and Retribution Paul Haslinger 3:49

13 Corvinus Paul Haslinger 3:53

14 Subterrania Paul Haslinger 0:59

15 Fire Falling from the Sky Paul Haslinger 2:56

16 Miserere Paul Haslinger 2:50

17 The Last Stand Paul Haslinger 2:34

18 Eternity and a Day Paul Haslinger 4:08