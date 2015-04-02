Наша рецензия

Как сказал однажды кандидат исторических наук Геннадий Янаев, бывший по совместительству вице-президентом СССР и председателем ГКЧП, «все смешалось в доме Обломовых». Эта фраза как нельзя более кстати подходит к фильму дебютанта Лена Уайзмана, посвятившего нас в шокирующие подробности тотального животного беспредела, который творится рядом с нами и почти что у нас на глазах. Фактически «Другой мир» – странная современная версия истории о Ромео и Джульетте. Только Джульетта здесь снабжена…