Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Крик Крик
Киноафиша Фильмы Крик Фильмы похожие на Крик
Scream Крик 1996 / США
8.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Крик

Вся информация о фильме
Счастливого дня смерти
Счастливого дня смерти
ужасы, триллер, детектив 2017, США
7.0
Крик 4
Крик 4
ужасы, триллер 2011, США
7.0
Забери мою душу
Забери мою душу
ужасы, триллер 2010, США
7.0
Бассейн
Бассейн
триллер, ужасы 2001, Германия
5.0
Городские легенды
Городские легенды
триллер, ужасы, криминал 1998, США / Франция
6.0
Хэллоуин: 20 лет спустя
Хэллоуин: 20 лет спустя
ужасы, триллер 1998, США
6.0
Я знаю, что вы сделали прошлым летом
Я знаю, что вы сделали прошлым летом
триллер, ужасы 1997, США
7.0
Крик 6
Крик 6
ужасы, триллер 2023, США
8.0
Крик
Крик
ужасы, триллер 2022, США
7.0
Хэллоуин
Хэллоуин
ужасы 2018, США
6.0
Пила: игра на выживание
Пила: игра на выживание
ужасы, триллер, криминал 2004, США
7.0
Крик 3
Крик 3
комедия, криминал, ужасы, триллер 2000, США
7.0
Крик 2
Крик 2
криминал, ужасы, триллер 1997, США
7.0
Кошмар на улице Вязов
Кошмар на улице Вязов
ужасы 1984, США
7.0
Хэллоуин 2
Хэллоуин 2
ужасы 1981, США
6.0
Зловещие мертвецы
Зловещие мертвецы
ужасы 1981, США
7.0
Пятница, 13
Пятница, 13
ужасы, триллер 1980, США
6.0
Хэллоуин
Хэллоуин
ужасы, триллер 1978, США
6.0
Квест
Квест
триллер, ужасы 2016, США
4.0
Коттедж
Коттедж
триллер 2012, США
4.0
Кошмар на улице Вязов 7
Кошмар на улице Вязов 7
фэнтези, ужасы, мистика 1994, США
6.0
Оборотни
Оборотни
триллер, ужасы 2005, Германия / США
7.0
Люди под лестницей
Люди под лестницей
комедия, ужасы, мистика 1991, США
6.0
На грани безумия
На грани безумия
триллер 2018, США
5.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше