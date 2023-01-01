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Halloween II

Хэллоуин 2, 1981

1981 / США
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Действие фильма начинается сразу же после событий первой картины. Выжившая Лори Строуд попадает в больницу, а Майкл Майерс следует за ней. Проникнув в учреждение, он начинает кровавые расправы над персоналом и пытается добраться до Лори. На помощь беззащитной девушке спешит доктор Сэм Лумис. Но справиться с маньяком будет непросто, ведь он кажется совершенно равнодушным к любым травмам и физической боли.

  • В фильме звучит песня “Mr. Sandman” в исполнении The Chordettes. Эта же песня будет использована в более позднем фильме - “Хэллоуин: 20 лет спустя”.
  • Хотя продолжение не стало столь же успешным в прокате, как оригинал, оно все же собрало больше денег, чем другие фильмы ужасов 1981 года: “Вой”, “Пятница, 13-е, часть 2”, и “Последний конфликт”.
  • Действие фильма начинается сразу после событий первого “Хэллоуина”. Поскольку к моменту начала съемок Джейми Ли Кертис сменила прическу на более короткую, в кадре ей пришлось носить парик. 
  • Это единственный фильм франшизы, в котором показывается утро 31-го октября. Действие всех остальных фильмов заканчивается в ночь на Хэллоуин. 
  • В первоначальной версии сценария действие фильма происходило в многоэтажном жилом многоквартирном доме.

События из первой части плавно перетекают во вторую. На шум-гам, устроенный Майклом Майерсом съезжается полиция и убийцу-психа пытаются поймать по горячим следам. Но дело в том, что все уже давно подрядились в праздничные маски и таких майерсов пруд пруди. Лори Строуд, пережившую кошмар преследования маньяка, направляют в больницу, где она начинает задавать себе вопрос, отчего Майерс охотится за ней. Туда же отправляется и он собственной персоной. На сей раз его арсенал гораздо разнообразнее: это и кухонный нож, молоток, скальпель...

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1981
Премьера в России 30 октября 1981
Премьера в мире 30 октября 1981
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $2 500 000
Режиссер
Рик Розенталь
В ролях
Дональд Плэзенс
Чарльз Сайферс
Джеффри Крамер
Лэнс Гуэст
Памела Сюзан Шоп
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
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Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
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Постер фильма Хэллоуин 2 3 постера
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саундтрек фильма Хэллоуин 2
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