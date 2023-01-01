Хэллоуин 2, 1981

События из первой части плавно перетекают во вторую. На шум-гам, устроенный Майклом Майерсом съезжается полиция и убийцу-психа пытаются поймать по горячим следам. Но дело в том, что все уже давно подрядились в праздничные маски и таких майерсов пруд пруди. Лори Строуд, пережившую кошмар преследования маньяка, направляют в больницу, где она начинает задавать себе вопрос, отчего Майерс охотится за ней. Туда же отправляется и он собственной персоной. На сей раз его арсенал гораздо разнообразнее: это и кухонный нож, молоток, скальпель...