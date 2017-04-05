Квест, 2016

«Квест» - это дебют в полнометражном кино для Питера Дьюкса, ранее снимавшего лишь короткометражки. В картине снялись такие актёры, как Скит Ульрих («Крик», «Лучше не бывает»), Шон Янг («Бегущий по лезвию»), Кристин Донлон («Как я встретил вашу маму») и другие.

Фильм «Квест» расскажет о двух отчаянных любителях квестов-ужастиков, в которых необходимо за час выбраться из комнаты. Парни по имени Джефф и Бен приглашают своих подруг Джесси и Энджи принять участие в одном из таких квестов. Но эта сплочённая команда ещё не знает, что совсем недавно владелец «Выхода из комнаты» купил в магазине страшилок коробку в форме черепа, скрывающую в себе ужасное зло, которое совсем скоро выберется наружу.