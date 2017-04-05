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Escape Room

Квест, 2016

2016 / США
4.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
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Фильм ужасов о двух отчаянных любителях квестов-ужастиков, в которых необходимо за час выбраться из комнаты.
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Квест» - это дебют в полнометражном кино для Питера Дьюкса, ранее снимавшего лишь короткометражки. В картине снялись такие актёры, как Скит Ульрих («Крик», «Лучше не бывает»), Шон Янг («Бегущий по лезвию»), Кристин Донлон («Как я встретил вашу маму») и другие.

Фильм «Квест» расскажет о двух отчаянных любителях квестов-ужастиков, в которых необходимо за час выбраться из комнаты. Парни по имени Джефф и Бен приглашают своих подруг Джесси и Энджи принять участие в одном из таких квестов. Но эта сплочённая команда ещё не знает, что совсем недавно владелец «Выхода из комнаты» купил в магазине страшилок коробку в форме черепа, скрывающую в себе ужасное зло, которое совсем скоро выберется наружу.

- В фильме сыграл актёр Скит Ульрих, который не играл в хоррорах с 1996 года. Именно он снялся в знаменитом фильме «Крик»

- «Квест» - это дебют в большом кино для режиссёра Питера Дьюкса, который также написал сценарий

- В основе сюжета фильма лежит популярное развлечение современности - квесты в реальности

- Появилась игра для смартфонов «Квест», созданная по мотивам картины

Брис в отчаянии. Он является владельцем убыточного квеста «Выход из комнаты», этот аттракцион ужасов потерял былой блеск и Брис тонет в долгах. Ему необходимо добавить больше устрашающего реквизита, в поисках которого он зашел в магазин предметов старины и приобрел там коробку в форме черепа, не обратив внимание на предупреждение, гласившее, что она скрывает в себе демоническую сущность.

Джефф и Бен, два любителя квестов-ужастиков уговаривают своих подруг Джесси Энджи поучаствовать в «Выходе из комнаты». Условия просты: команда должна работать сплоченно и вместе решать загадки и головоломки, чтобы найти ключ и выбраться из комнаты. Для достижения цели у них один час.

4.0 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 31 августа 2017
Премьера в мире 5 апреля 2017
Возраст 18+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Питер Дьюкс
Питер Дьюкс
В ролях
Скит Ульрих
Скит Ульрих
Шон Янг
Шон Янг
Кристин Донлон
Кристин Донлон
Рэнди Уэйн
Рэнди Уэйн
Мэтт МакВэй
Мэтт МакВэй
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Квест 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Брис в отчаянии: его детище квест «Выйти из комнаты» стремительно теряет свои позиции. Когда-то в 2014 он был на пике популярности как первопроходец в этой сфере: теперь же подобные способы развлечения вырастают повсюду, как грибы после дождя. Да, сезон только начался, но Брис все равно чувствует, что, чтобы вернуть былую популярность, нужно что-то особенное. Что-то загадочное и действительно пугающее. Для Питера Дьюкса «Квест» («Escape Room») –…
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Андрей Белый 7 сентября 2017, 23:13
весь вильм снят почти в одной комнате, приятного просмотра!
Анна Пермякова 18 октября 2018, 12:01
Информации о выходе сиквела пока нет
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12 голосов
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