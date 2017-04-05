Квест, 2016

«Квест» - это дебют в полнометражном кино для Питера Дьюкса, ранее снимавшего лишь короткометражки. В картине снялись такие актёры, как Скит Ульрих («Крик», «Лучше не бывает»), Шон Янг («Бегущий по лезвию»), Кристин Донлон («Как я встретил вашу маму») и другие.
Фильм «Квест» расскажет о двух отчаянных любителях квестов-ужастиков, в которых необходимо за час выбраться из комнаты. Парни по имени Джефф и Бен приглашают своих подруг Джесси и Энджи принять участие в одном из таких квестов. Но эта сплочённая команда ещё не знает, что совсем недавно владелец «Выхода из комнаты» купил в магазине страшилок коробку в форме черепа, скрывающую в себе ужасное зло, которое совсем скоро выберется наружу.
- В фильме сыграл актёр Скит Ульрих, который не играл в хоррорах с 1996 года. Именно он снялся в знаменитом фильме «Крик»
- «Квест» - это дебют в большом кино для режиссёра Питера Дьюкса, который также написал сценарий
- В основе сюжета фильма лежит популярное развлечение современности - квесты в реальности
- Появилась игра для смартфонов «Квест», созданная по мотивам картины
Брис в отчаянии. Он является владельцем убыточного квеста «Выход из комнаты», этот аттракцион ужасов потерял былой блеск и Брис тонет в долгах. Ему необходимо добавить больше устрашающего реквизита, в поисках которого он зашел в магазин предметов старины и приобрел там коробку в форме черепа, не обратив внимание на предупреждение, гласившее, что она скрывает в себе демоническую сущность.
Джефф и Бен, два любителя квестов-ужастиков уговаривают своих подруг Джесси Энджи поучаствовать в «Выходе из комнаты». Условия просты: команда должна работать сплоченно и вместе решать загадки и головоломки, чтобы найти ключ и выбраться из комнаты. Для достижения цели у них один час.