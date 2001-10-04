Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Бассейн
5.0 Рейтинг IMDb: 4.4
Киноафиша Фильмы Бассейн

Бассейн

Swimming Pool - Der Tod feiert mit 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Школа закончена, выпускные экзамены позади — начинается настоящая жизнь. Но прежде чем 13 друзей из Международной высшей школы в Праге разъедутся по разным уголкам земли, они хотят устроить самую запоминающуюся вечеринку в своей жизни.

Возникает идея провести вечер в здании самого большого бассейна Праги, что само по себе круто, но незаконно. Но если Грегору, спокойному и выдержанному лидеру компании, эта идея по душе, никому и в голову не придет возражать.

Однако то, что должно было стать самой лучшей ночью на свете, вскоре оборачивается кошмаром и превращается в ожесточенную борьбу со смертью. Таинственный убийца в маске открывает на ребят охоту. Паника растет, и постепенно они начинают понимать, что убийца — это один из них…

Страна Германия
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 4 октября 2001
Дата выхода
4 октября 2001 Германия
29 июня 2002 Казахстан
20 марта 2002 Мексика
24 сентября 2002 США
21 октября 2008 Франция
16 августа 2002 Чили
MPAA R
Сборы в мире $963 010
Производство Senator Film Produktion, Calypso Filmproduktion
Другие названия
Swimming Pool - Der Tod feiert mit, The Pool, Un grito bajo el agua, Бассейн, A Piscina, Basen, Bazén, Eaux troubles, La piscina, La piscina, un grito bajo el agua, Swimming Pool, Swimming Pool - Der Tod feiert mit., Swimming pool: la piscine du danger, Um Grito Embaixo d'Água, Water Demon, Το πάρτι του τρόμου, Басейнът
Режиссер
Борис фон Зиховски
В ролях
Кристен Миллер
Елена Улиг
Торстен Грассхофф
Джон Хопкинс
Айла Фишер
Айла Фишер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.0
Оцените 10 голосов
4.4 IMDb
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Цитаты
Carmen [выставляет грудь перед Фрэнком] Прямо как в кино, да?
[Фрэнк пытается дотронуться, но Кармен шлёпает его]
Carmen Вот так, Фрэнк. Прямо как в кино. Смотри, но не трогай.
[смотрит на Грега]
Carmen Если только не по особому случаю.
