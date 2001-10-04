Отзывы о фильме
Школа закончена, выпускные экзамены позади — начинается настоящая жизнь. Но прежде чем 13 друзей из Международной высшей школы в Праге разъедутся по разным уголкам земли, они хотят устроить самую запоминающуюся вечеринку в своей жизни.
Возникает идея провести вечер в здании самого большого бассейна Праги, что само по себе круто, но незаконно. Но если Грегору, спокойному и выдержанному лидеру компании, эта идея по душе, никому и в голову не придет возражать.
Однако то, что должно было стать самой лучшей ночью на свете, вскоре оборачивается кошмаром и превращается в ожесточенную борьбу со смертью. Таинственный убийца в маске открывает на ребят охоту. Паника растет, и постепенно они начинают понимать, что убийца — это один из них…
|4 октября 2001
|Германия
|29 июня 2002
|Казахстан
|20 марта 2002
|Мексика
|24 сентября 2002
|США
|21 октября 2008
|Франция
|16 августа 2002
|Чили