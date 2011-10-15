Бульвар страха, 2012

Сонни Блейк – известная ведущая радиостанции. Когда ее отец умирает, девушка возвращается домой, где хочет пережить потерю и начать жизнь сначала. Но в ее жизни появляется Дерек – зловещего вида подросток, работающий разносчиком газет. Вскоре он превращает существование главной героини в настоящий ад. Попытки приструнить юношу ни к чему не приводит, а молва гласит, что он обладает странными способностями и имеет непосредственное отношение к смерти отца Сонни. Отважная девушка принимает решение узнать правду и вывести Дерека на чистую воду.