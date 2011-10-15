Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бульвар страха Бульвар страха
Киноафиша Фильмы Бульвар страха
Rosewood Lane

Бульвар страха, 2012

2012 / США
7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Сонни Блейк – известная ведущая радиостанции. Когда ее отец умирает, девушка возвращается домой, где хочет пережить потерю и начать жизнь сначала. Но в ее жизни появляется Дерек – зловещего вида подросток, работающий разносчиком газет. Вскоре он превращает существование главной героини в настоящий ад. Попытки приструнить юношу ни к чему не приводит, а молва гласит, что он обладает странными способностями и имеет непосредственное отношение к смерти отца Сонни. Отважная девушка принимает решение узнать правду и вывести Дерека на чистую воду.

  • Режиссер Витор Сальва имеет славу настоящего мастера в жанре хоррор после созданной им трилогии «Джиперс Криперс».
  • Знаки на въезде в Стиллуотер, куда переезжает Сонни, гласят, что по соседству расположены Пертвилла и Похо. Оба населенных пункта были основными местами событий в фильме «Джиперс Криперс».
  • Изначально на роль Сонни Блейк хотели утвердить Джину Филипс, но в конечном итоге персонаж достался Роуз Макгоуэн.
  • Проект был анонсирован в 1999 году, но съемки начались более, чем через десять лет после этого.
  • События происходят в Америке, но каждый раз, когда Сонни выезжает из города, можно узнать мост Сидней-Хабур и сиднейский Луна-парк на его фоне.

Вернувшись в родной городок, радиоведущая (и психиатр по совместительству) Сонни Блэк замечает странное поведение своего соседа, мальчика — разносчика газет. В городе как раз происходят убийства и поведение мальчика заставляет Сонни обратить на него самое пристальное внимание…

7.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2012
Премьера в России 5 июля 2012
Премьера в мире 15 октября 2011
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Виктор Сальва
Виктор Сальва
В ролях
Роуз МакГоуэн
Роуз МакГоуэн
Рэй Уайз
Рэй Уайз
Лин Шэй
Лин Шэй
Билл Фагербакки
Лорен Луна Велес
Лорен Луна Велес
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Бульвар страха
Джиперс Криперс 3
Джиперс Криперс 3 (2017)
6.6086955
Обезьянья лапа
Обезьянья лапа (2013)
4.5384617
Мирный воин
Мирный воин (2006)
7.785714
Абатуар. Лабиринт страха
Абатуар. Лабиринт страха (2016)
4.882353
Джиперс Криперс 2
Джиперс Криперс 2 (2003)
6.5454545
Астрал 5. Красная дверь
Астрал 5. Красная дверь (2023)
7.38
Астрал: Глава 3
Астрал: Глава 3 (2015)
7.5625
Астрал: Глава 2
Астрал: Глава 2 (2013)
7.490909
Город монстров
Город монстров (2015)
6.2
Комната бабочек
Комната бабочек (2012)
6.5
Судная ночь. Начало
Судная ночь. Начало (2018)
6.977778
Проклятие
Проклятие (2020)
4.1666665
Постер фильма Бульвар страха 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер
Трейлер
трейлер с закадровым переводом
Трейлер с закадровым переводом
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Я делаю шаг
Я делаю шаг
2023, Россия, драма, мелодрама
Пернатый патруль
Пернатый патруль
2023, Китай, анимация
Related video
Тест для девушек: какой вы прекрасный цветок?
Клип Пригожина любого доведет до истерики: дело даже не в заунывном пении
Самую смешную сцену фильма «Любовь и голуби» вырезали: так могли сделать только в СССР
Требует российскую пенсию и называет всех мошенниками: раскрыта горькая правда о любимце советских женщин
Гарри Галкин вырос копией этой женщины: речь не о предполагаемой сурмаме
Люди с особыми отметинами никогда не станут успешными бизнесменами: бегите, пока не влюбились
Рассекречен богатый молодой любовник: Михалкову выставили в неприглядном свете
Изменилась до неузнаваемости: особенная дочь Лолиты произвела фурор в Сети (фото)
Точь-в-точь Татьяна Васильева: Максим Аверин разоткровенничался об избраннице
Тепляковы больше не скрывают округлившийся животик: в жизни Алисы грядут перемены
Выступит перед кем угодно: требования Ротару озвучили публично
Разлучницы: женщины с этими именами могут увести мужа из семьи
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше