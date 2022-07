1 Dimension Logo Marco Beltrami 0:19

2 The Cue From Hell Marco Beltrami 10:33

3 Trouble In Woodsboro Marco Beltrami 1:52

4 Sid's House Marco Beltrami 1:12

5 Red Herring Marco Beltrami 2:14

6 Killer Calls Sidney Marco Beltrami 2:52

7 Chasing Sidney Marco Beltrami 1:30

8 Cell Phone Marco Beltrami 1:01

9 Backdoor Gale Marco Beltrami 0:49

10 Schoolyard 2 Marco Beltrami 1:17

11 Sid's Doubt Marco Beltrami 1:23

12 Bathroom Marco Beltrami 2:58

13 Mr. Himbry Gets It Marco Beltrami 2:11

14 Sheriff And Dewey Marco Beltrami 1:22

15 Tatum's Torture Marco Beltrami 2:46

16 Sidney Wants It Marco Beltrami 3:08

17 Dewey And Gale Marco Beltrami 1:58

18 Off To See Himbry Marco Beltrami 0:42

19 Killer Stabs Billy Marco Beltrami 2:50

20 Randy Almost Gets It Marco Beltrami 2:34

21 Gale Crashes The Van Marco Beltrami 1:34

22 They're Crazy Marco Beltrami 9:43

23 Sid Stabs Billy Marco Beltrami 4:25

24 Billy's Back Marco Beltrami 0:53

25 End Credits Marco Beltrami 1:40

26 Opening Marco Beltrami 0:48

27 Phil Scares Maureen Marco Beltrami 1:39

28 Maureen Steals The Show Marco Beltrami 1:47

29 Your Lucky Day Marco Beltrami 0:49

30 Check Out The News Marco Beltrami 1:06

31 Sid And Randy Talk Marco Beltrami 1:07

32 Introducing Gale Again Marco Beltrami 1:09

33 Sid And Dewey Talk Marco Beltrami 2:20

34 Dewey's Theme Marco Beltrami 1:39

35 Cici's Home Marco Beltrami 0:29

36 Cici Gets The Call Marco Beltrami 2:58

37 Cici Is Killed Marco Beltrami 2:37

38 Crime Scene Marco Beltrami 1:33

39 Sidney Is Attacked Marco Beltrami 2:50

40 Derek At Hospital Marco Beltrami 1:20

41 Killing Theories Marco Beltrami 1:30

42 Cassandra Aria Marco Beltrami / Дэнни Элфман 2:16

43 Sid Runs Into Derek Marco Beltrami 1:38

44 Murder In The Van Marco Beltrami 4:07

45 Sid In Library Marco Beltrami 1:27

46 Cotton Confronts Sidney Marco Beltrami 2:13

47 Cops Question Cotton Marco Beltrami 2:54

48 Joel Quits Marco Beltrami 3:38

49 Dewey And Gale Attacked Marco Beltrami 6:43

50 Sid Says Goodbye Marco Beltrami 1:49

51 Sid Needs A New Roommate Marco Beltrami 6:40

52 Cassandra Reprise Marco Beltrami / Дэнни Элфман 1:10

53 Showdown Marco Beltrami 3:17

54 The Big Showdown Marco Beltrami 8:01

55 Sid Kills Killer Marco Beltrami 2:46

56 More Lives Than A Cat Marco Beltrami 1:15

57 Scream 2 Theme Marco Beltrami 1:27

58 Here We Go Again Marco Beltrami 0:50

59 Cotton Car Marco Beltrami 2:26

60 100% Scared Marco Beltrami 2:26

61 Cotton Gets Picked Marco Beltrami 2:22

62 Home On The Range Marco Beltrami 2:00

63 Gale Meets Kincaid Marco Beltrami 1:07

64 Gale Arrives Marco Beltrami 0:31

65 Sunset Pictures Marco Beltrami / Marco Beltrami, Nick Cave, Mick Harvey, Thomas Wydler 1:47

66 Dewey And The Gales Marco Beltrami 1:02

67 Gale Kicked Off Set Marco Beltrami 0:49

68 Dad Brings Home The Bacon Marco Beltrami 1:02

69 Sidney's Nightmare Marco Beltrami 1:57

70 BooBalicious Marco Beltrami 0:57

71 Candy Phone Marco Beltrami 1:53

72 Candy Ain't So Sweet Marco Beltrami 0:55

73 Kincaid At Crime Scene Marco Beltrami 0:51

74 Three Different Scripts Marco Beltrami 0:27

75 The Fall Of Roman Marco Beltrami 1:10

76 Killer Calls Sidney (Again) Marco Beltrami 1:26

77 Gale Spies On Dewey Marco Beltrami 1:28

78 Comparing Photos Marco Beltrami 1:27

79 Stone Cold Dead Marco Beltrami 4:00

80 Roll With It Marco Beltrami 2:45

81 Sid Arrives Marco Beltrami 2:34

82 On The Set Marco Beltrami 0:48

83 Randy Speaks Marco Beltrami 2:52

84 Searching Marco Beltrami 1:03

85 Leia And The Stormtroopers Marco Beltrami 1:23

86 Sid In The Can Marco Beltrami 2:07

87 Home Sweet Home Marco Beltrami 1:47

88 Killer In The Closet Marco Beltrami 2:35

89 Mother's Room Marco Beltrami 1:00

90 The Fall Girl Marco Beltrami 1:10

91 Milton Takes Meetings Marco Beltrami 3:05

92 At The Station Marco Beltrami 3:14

93 Dewey Mobile Marco Beltrami 2:08

94 Roman Around Marco Beltrami 3:21

95 The Killer's Phone Marco Beltrami 2:21

96 Ghostface Attacks Marco Beltrami 2:25

97 Ghostface Vs. Jennifer Marco Beltrami 1:17

98 Dewey Falls For Gale Marco Beltrami 2:20

99 Sidney's Call Marco Beltrami 3:20

100 Sidney Joins The Party Marco Beltrami 4:33

101 Sid And Ghostface Marco Beltrami 1:44

102 Boom Boom Out Go Lights Marco Beltrami 4:43

103 All In The Family Marco Beltrami 3:41

104 Sid Wears A Dress Marco Beltrami 2:47

105 Doppelgaler (Extra Cue) Marco Beltrami 1:01

106 Sid's Theme (Reprise / Extra Cue) Marco Beltrami 0:50

107 Stab 6 Marco Beltrami 3:40

108 You're Not Real Marco Beltrami / Marco Beltrami, Brandon Roberts 5:44

109 Dewey In The Morning Marco Beltrami / Marco Beltrami, Dennis Smith 0:30

110 Jenny's Phone Call Marco Beltrami 0:42

111 Dewey Cleans Up Marco Beltrami 0:33

112 Cheating On My Diet Marco Beltrami 2:10

113 Woodsboro 2010 Marco Beltrami 0:44

114 When You Let Someone Go Marco Beltrami / Marco Beltrami, Маркус Трумп 1:36

115 It's My Rental Marco Beltrami / Marco Beltrami, Brandon Roberts 1:35

116 The Media Arrives Marco Beltrami 0:37

117 Interrogation Marco Beltrami 1:16

118 How's Gale Marco Beltrami 1:18

119 No Match For The Ninja Marco Beltrami 0:49

120 You Were Busy Marco Beltrami / Marco Beltrami, Маркус Трумп 1:09

121 In The Closet Marco Beltrami 1:42

122 Olivia Dies Marco Beltrami 4:31

123 Woodsboro Remake Marco Beltrami 0:21

124 Working Together Marco Beltrami / Marco Beltrami, Dennis Smith 1:23

125 You Are The Message Marco Beltrami / Marco Beltrami, Маркус Трумп 3:14

126 Everything's Under Control Marco Beltrami / Marco Beltrami, Маркус Трумп 1:17

127 I Know How You Feel Marco Beltrami / Marco Beltrami, Brandon Roberts 2:29

128 Cameras Obscured Marco Beltrami / Marco Beltrami, Маркус Трумп 1:33

129 Gale And Ghostface Marco Beltrami 1:05

130 He's Making The Movie Marco Beltrami 0:37

131 Fuck Bruce Willis Marco Beltrami 2:16

132 You're A Survivor Marco Beltrami 4:26

133 The After Party Marco Beltrami / Marco Beltrami, Dennis Smith 2:47

134 Make A Move Marco Beltrami 0:49

135 I'm Gay...If It Helps Marco Beltrami 1:17

136 Jill, Run! Marco Beltrami 1:50

137 I Got It, Right Marco Beltrami / Marco Beltrami, Brandon Roberts 3:57

138 This Is Making A Move Marco Beltrami 1:22

139 Your Ingenue Days Are Over Marco Beltrami / Marco Beltrami, Brandon Roberts 5:45

140 Sole Survivor Marco Beltrami 3:15

141 Touch And Go Marco Beltrami / Marco Beltrami, John Paesano 2:51

142 You Just Won't Die Marco Beltrami 3:56

143 Don't Fuck With The Original Marco Beltrami 1:54

144 Sid's Window Marco Beltrami 0:27

145 Gut Someone Marco Beltrami 0:14

146 Sid Looks Marco Beltrami 0:17

147 Billy Looks Marco Beltrami 0:24

148 Billy To Cell Marco Beltrami 0:35

149 Killer Calls Again Marco Beltrami 0:36

150 Bang Into Billy Marco Beltrami 0:12

151 Girl Talk Marco Beltrami 0:54

152 Video Store Marco Beltrami 0:45

153 Why She's Here Marco Beltrami 0:16

154 Billy Sting Marco Beltrami 0:13

155 Prescott's Car Marco Beltrami 0:30

156 Hairbrush Marco Beltrami 0:39

157 The Cue From Hell (Orchestra Only) Marco Beltrami 6:18

158 I Don't Care Marco Beltrami 3:01

159 Phil Gets The Point Marco Beltrami 0:44

160 Sidney Gets A Prank Call Marco Beltrami 0:21

161 Cotton On The News Marco Beltrami 0:48

162 News Conference Marco Beltrami 0:38

163 Gale Bumps Into Cotton Marco Beltrami 0:45

164 Shower (From Stab, The Film Within The Film) Marco Beltrami 2:49

165 Window Crash (From Stab, The Film Within The Film) Marco Beltrami 2:07

166 Kill (From Stab, The Film Within The Film) Marco Beltrami 2:38

167 Sunset Pictures (Alternate Edit) Marco Beltrami 0:54

168 Ghostface Attacks / Ghostface Vs. Jennifer / Dewey Falls for Gale (Original Demo Suite) Marco Beltrami 7:49

169 Dewey In the Morning (original demo) Marco Beltrami / Marco Beltrami, Dennis Smith 0:30

170 Dewey Cleans Up (original demo) Marco Beltrami 0:30