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Скоро в прокате "Парень с того света"
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Крик
Крик, 1996: актеры и роли
Scream
Крик
1996 / США
8.2
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Крик, 1996: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Уэс Крэйвен
Wes Craven
В ролях
Дэвид Аркетт
David Arquette
Нив Кэмпбелл
Neve Campbell
Кортни Кокс
Courteney Cox
Скит Ульрих
Skeet Ulrich
Роуз МакГоуэн
Rose McGowan
Мэттью Лиллард
Matthew Lillard
Дрю Бэрримор
Drew Barrymore
Джейми Кеннеди
Jamie Kennedy
Лив Шрайбер
Liev Schreiber
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Вызов
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