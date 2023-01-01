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Киноафиша Фильмы Крик Крик, 1996: актеры и роли
Scream Крик 1996 / США
8.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Крик, 1996: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Уэс Крэйвен Уэс Крэйвен Wes Craven
В ролях
Дэвид Аркетт Дэвид Аркетт David Arquette Нив Кэмпбелл Нив Кэмпбелл Neve Campbell Кортни Кокс Кортни Кокс Courteney Cox Скит Ульрих Скит Ульрих Skeet Ulrich Роуз МакГоуэн Роуз МакГоуэн Rose McGowan Мэттью Лиллард Мэттью Лиллард Matthew Lillard Дрю Бэрримор Дрю Бэрримор Drew Barrymore Джейми Кеннеди Джейми Кеннеди Jamie Kennedy Лив Шрайбер Лив Шрайбер Liev Schreiber
Вызов
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