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Зловещие мертвецы Зловещие мертвецы
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The Evil Dead

Зловещие мертвецы, 1981

1981 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Молодые люди снимают на выходные загородный дом. Находится он в непролазной глуши, выглядит мрачно, а кругом — ни души. Аренда стоит копейки, но не потому, что он того и гляди развалится…

Раньше здесь жил археолог, после которого в подвале остались различные мистические артефакты. Например, книга мертвых, предметы неизвестных магических культов и магнитофон с записью заклинания на непонятном языке. Ребята запись прослушали… С наступлением темноты им предстоит встретиться с духами, которых они разбудили!

7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1981
Премьера в России 15 октября 1981
Премьера в мире 10 сентября 1981
Возраст 18+
Режиссер
Сэм Рэйми
Сэм Рэйми
В ролях
Брюс Кэмпбелл
Брюс Кэмпбелл
Эллен Сэндвайсс
Ричард Де Мэннинкор
Бетси Бейкер
Тереза Тилли
Все актеры и съемочная группа
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Зловещие мертвецы
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Mix 2 апреля 2015, 12:51
Назвать надо было так как в моей теме. "Обычные мертвецы. Лесные приключения" именно это характеризует фильм - обычный ужастик.… Читать дальше…
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
старье не смотрел, но трейлер визуально цепляет...глянуть что ли
первое впечатление, что идеи техасской резни повернуты в правильное русло , те… Читать дальше…
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29 декабря 2021 14:14
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