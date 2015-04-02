Зловещие мертвецы, 1981

Молодые люди снимают на выходные загородный дом. Находится он в непролазной глуши, выглядит мрачно, а кругом — ни души. Аренда стоит копейки, но не потому, что он того и гляди развалится…



Раньше здесь жил археолог, после которого в подвале остались различные мистические артефакты. Например, книга мертвых, предметы неизвестных магических культов и магнитофон с записью заклинания на непонятном языке. Ребята запись прослушали… С наступлением темноты им предстоит встретиться с духами, которых они разбудили!