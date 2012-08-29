Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дед Фомич» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Фундаменталист поневоле
6.9
Фундаменталист поневоле - Трейлер
Киноафиша Фильмы Фундаменталист поневоле
6.9

Фундаменталист поневоле

, 2012
The Reluctant Fundamentalist
США, Великобритания, Катар / триллер / 18+
Трейлеры
Постер фильма Фундаменталист поневоле
6.9
Фундаменталист поневоле - Трейлер
Фундаменталист поневоле  Трейлер

О фильме

В центре истории — молодой пакистанец, работающий на Уолл Стрит, чье отношение к жизни меняется после трагедии 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

В ролях

Риз Ахмед
Риз Ахмед
Changez Khan
Кейт Хадсон
Кейт Хадсон
Erica
Лив Шрайбер
Лив Шрайбер
Bobby Lincoln
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
Jim Cross
Ом Пури
Ом Пури
Abu
Нелсан Эллис
Wainwright
Мартин Донован
Мартин Донован
Ludlow Cooper
Эшлин Хенсон
Шабана Азми
Ammi
Халук Бильгинер
Халук Бильгинер
Nazmi Kemal
Миша Шафи
Bina
Режиссер Мира Наир
Сценарист Уильям Уилер, Мохсин Хамид, Ami Boghani, Джавед Ахтар
Композитор Майкл Эндрюс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Великобритания / Катар
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 10 мая 2013
Премьера в мире 29 августа 2012
Дата выхода
29 августа 2012 Россия 16+
17 марта 2013 Бразилия
8 мая 2013 Великобритания
24 апреля 2013 Германия 16
24 апреля 2013 Дания 15
13 июня 2013 Италия
29 августа 2012 Казахстан
23 мая 2013 Новая Зеландия
17 марта 2013 США
29 августа 2012 Украина
3 мая 2013 Швеция
MPAA R
Сборы в мире $2 176 576
Производство Cine Mosaic, Doha Film Institute, Karma Films
Другие названия
The Reluctant Fundamentalist, El fundamentalista reticente, Den modvillige fundamentalist, Den motvillige fundamentalist, Den ovillige fundamentalisten, El fonamentalista reticent, Fundamentalistas ne savo noru, Fundamentalistul, Il fondamentalista riluttante, Kétkedő fundamentalista, L'intégriste malgré lui, Misshingu Pointo, Missing Point, Nerado fundamentalist, O ametanoitos fontamentalistis, O Fundamentalista Relutante, O Relutante Fundamentalista, The Reluctant Fundamentalist - Tage des Zorns, Tõrges fundamentalist, Uznany za fundamentalistę, Zoraki Radikal, Ο αμετανόητος φονταμενταλιστής, Неохотният фундаменталист, Фундаменталист поневоле, ミッシング・ポイント, 拉合爾茶館的陌生人, 不情愿的基督徒

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 11 голосов
6.8 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Фундаменталист поневоле - Трейлер
Фундаменталист поневоле Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Фундаменталист поневоле

Шаманы пустыни
Шаманы пустыни боевик, триллер
2002, США
6.0
Французская сюита
Французская сюита драма, мелодрама, военный
2014, Великобритания / Франция / Канада
7.0
Салам, Бомбей
Салам, Бомбей драма, криминал
1988, Великобритания / Франция / Индия
7.0
Замкнутая цепь
Замкнутая цепь триллер
2013, Великобритания / США
6.0
Солт
Солт триллер
2010, США
6.0
Потрошители
Потрошители фантастика, триллер
2010, США
6.0
Омен 666
Омен 666 ужасы, триллер
2006, США
5.0
Призраки в Коннектикуте
Призраки в Коннектикуте ужасы, триллер
2009, США
6.0
Охранник
Охранник драма, криминал, триллер
2006, США
6.0
Дон. Главарь мафии 2
Дон. Главарь мафии 2 триллер, боевик
2011, Индия
7.0
Телефонная будка
Телефонная будка триллер, драма
2002, США
6.0
Сфера
Сфера фантастика, триллер
1998, США
6.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Малыш-каратист
Малыш-каратист
2026, Россия, комедия, семейный
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
Летом всякое бывает. Побег из Сколбора
2026, Россия, приключения, семейный
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Котлеты больше не готовлю — узнала у шеф-повара, какую вкуснятину можно соорудить из фарша всего за 30 минут
Нужно ли отключать электрический чайник от сети, если им не пользуешься: запомните раз и навсегда
Всегда перед сном кидаю в мойку 2-3 таблетки активированного угля — жалею, что не додумалась до этого раньше
«Мои года — мое богатство», но помогут ли они в тесте? Вспомните, сколько лет было героям 7 фильмов СССР
Ему хватило 5 секунд: как Шарапов из «Места встречи..» понял, что Аня на лавочке — самозванка
Плохого шпиона в гестапо... руки выдают: фломастер, письмо османам и другие ляпы «Семнадцати мгновений»
Весь мир над ними рвет живот, а россияне и не смотрели 2/5 самых смешных фильма в истории – №1 стал культовым 50 лет спустя
Брагина заменила хирург Кира: ИВИ снял своего «Склифосовского» — 30 серий больничных страстей покажут уже в июле
«Шерлок», без сомнений, крутой, но лишь этот детектив зовут величайшим в истории: 60 000 зрителей не зря ставят 8,6 баллов
3 новых сериала Netflix уже стали хитами в 2026-м: 24+ млн зрителей не могут ошибаться – вы тоже залипнете
Кадр есть, а одной детали не хватает: вспомните, что пропало в 8 фильмах Рязанова (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше