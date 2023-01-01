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Лара Крофт - Расхитительница гробниц: Колыбель жизни
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Лара Крофт - Расхитительница гробниц: Колыбель жизни
2003 / США / Германия / Япония / Великобритания / Нидерланды
6.8
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16
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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