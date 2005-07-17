В недалеком будущем Бен Гэннон, Кара Уэйд и Генри Перселл входят в число лучших летчиков-испытателей реактивных истребителей на ультрасовременных реактивных двигателях с импульсным детонацией. Их вызывают на авианосец USS Abraham Lincoln для проверки нового члена экипажа. Этот новый партнер оказался дроном E.D.I., оснащенным искусственным интеллектом на основе квантового компьютера. Во время бомбардировки его поражает молния, и дрон выходит из-под их контроля. Теперь, чтобы предотвратить ядерную войну, героем придется применить все свои навыки пилотов. Сможет ли отряд Гэннона остановить апокалипсис?
Самый совершенный самолет-невидимка, управляемый роботом, выходит из-под контроля. Задача авиации – вывести его из строя, пока он не спровоцировал третью мировую войну. Борьба с бесстрастной машиной, управляющей смертельным оружием разрушения, унесет жизни многих воздушных асов.
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