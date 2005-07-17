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Постер фильма Стелс
5.9
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5.9

Стелс

, 2005
Stealth
США / триллер, приключения, боевик / 18+
Постер фильма Стелс
5.9

Причины посмотреть

Факты

О фильме

В недалеком будущем Бен Гэннон, Кара Уэйд и Генри Перселл входят в число лучших летчиков-испытателей реактивных истребителей на ультрасовременных реактивных двигателях с импульсным детонацией. Их вызывают на авианосец USS Abraham Lincoln для проверки нового члена экипажа. Этот новый партнер оказался дроном E.D.I., оснащенным искусственным интеллектом на основе квантового компьютера. Во время бомбардировки его поражает молния, и дрон выходит из-под их контроля. Теперь, чтобы предотвратить ядерную войну, героем придется применить все свои навыки пилотов. Сможет ли отряд Гэннона остановить апокалипсис?

  • При взрыве на аэродроме на Аляске было использовано 500 галлонов бензина. Это создало столь мощный взрыв, что создателям фильма пришлось заранее уведомить о нем агентство НАСА, так как его можно было увидеть из космоса. 
  • Защитники окружающей среды выступили против съемок в заповеднике Голубых гор и подали в суд на продюсеров и агентство, выдавшее разрешение на съемку. Суд установил, что разрешение было выдано незаконно, и постановил прекратить съемку. В итоге создателям пришлось искать альтернативные локации. 
  • Этот снимок сделан при поддержке ВМС США. Это была первая картина, на которой полностью вымышленный военный самолет был снят на реальном авианосце.

Самый совершенный самолет-невидимка, управляемый роботом, выходит из-под контроля. Задача авиации – вывести его из строя, пока он не спровоцировал третью мировую войну. Борьба с бесстрастной машиной, управляющей смертельным оружием разрушения, унесет жизни многих воздушных асов.

В ролях

Джош Лукас
Джош Лукас
Лейтенант Бен Гэннон
Джессика Бил
Джессика Бил
Лейтенант Кара Уэйд
Джейми Фокс
Джейми Фокс
Лейтенант Генри Перселл
Сэм Шепард
Сэм Шепард
Капитан Джордж Каммингс
Джо Мортон
Джо Мортон
Capt. Dick Marshfield
Иэн Блисс
Lt. Aaron Shaftsbury
Джейсон Чан
Ричард Роксбург
Ричард Роксбург
Dr. Keith Orbit
Роберт Тейлор
Роберт Тейлор
Эбон Мосс-Бакрак
Эбон Мосс-Бакрак
Tim
Michael Denkha
Naval Controller
Rocky Helton
Master at Arms
Режиссер Роб Коэн
Сценарист У. Д. Рихтер
Композитор BT
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2005
Премьера онлайн 1 апреля 2022
Премьера в мире 17 июля 2005
Дата выхода
28 июля 2005 Россия Каскад 12+
8 сентября 2005 Австралия
16 сентября 2005 Австрия
22 сентября 2005 Аргентина
28 июля 2005 Беларусь
7 сентября 2005 Бельгия
2 сентября 2005 Бразилия
5 августа 2005 Великобритания
11 августа 2005 Венгрия
15 сентября 2005 Германия
4 августа 2005 Гонконг
16 сентября 2005 Греция
14 сентября 2005 Египет
18 августа 2005 Израиль
5 августа 2005 Ирландия
7 октября 2005 Исландия
16 сентября 2005 Испания
2 сентября 2005 Италия
28 июля 2005 Казахстан
29 июля 2005 Канада
30 августа 2005 Кувейт
29 июля 2005 Мексика
7 сентября 2005 ОАЭ
29 июля 2005 Панама
18 ноября 2005 Польша
15 сентября 2005 Португалия
29 июля 2005 США
28 июля 2005 Сингапур
23 сентября 2005 Турция
28 июля 2005 Украина
27 июля 2005 Филиппины
24 августа 2005 Франция
15 сентября 2005 Чехия
15 сентября 2005 Швейцария
30 сентября 2005 Швеция
5 августа 2005 Эстония
29 июля 2005 ЮАР
28 июля 2005 Южная Корея
8 октября 2005 Япония
MPAA PG-13
Бюджет $135 000 000
Сборы в мире $79 268 322
Производство Columbia Pictures, Original Film, Phoenix Pictures
Другие названия
Stealth, Stealth: La amenaza invisible, La amenaza invisible - Stealth, Furtif, Stealth - Unter dem Radar, Стелс, Ameaça Invisível, Görünmez savaşçı, La amenaza invisible, La amenaza invisible. Stealth, Lopakodó, Mahitiko stealth - I aorati apeili, Niewidzialny, Phi Đội Tàng Hình, Slepeni, Stealth - Ameaça Silenciosa, Stealth - Arma suprema, Stealth - Det osynliga hotet, Stealth superhävitaja, Stealth: nevidljivi ratnik, Stealth: Přísně tajná mise, Superbombonešis: naikinti viską, Warrior, Μαχητικό Stealth: Η αόρατη απειλή, Стелт, विनाशक शस्त्र, स्टील्थ, ステルス, 機戰未來, Görünmez savasçi, 智能殺機, 绝密飞行

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 11 голосов
5.1 IMDb
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Обновлено 17 марта 2021

Цитаты

Lt. Ben Gannon [относится к возможной будущей замене человеческих пилотов искусственным интеллектом] Война — это ужас. Она и должна быть ужасной, а если она перестанет быть ужасной, что тогда нас остановит?

Наша рецензия

Фильм «Стелс» – банальное, посредственное и без всякого вдохновения сделанное кино, и писать о нем совершенно нечего и не стоило бы, если б не один забавный сюжетный поворот, который приводит к несколько неожиданной перемене жанра. Картина от этого мало что выигрывает, но опытный клиницист вполне может извлечь в процессе препарирования кое-какие небезынтересные уроки. Первая примерно четверть или даже треть фильма – ночной кошмар вопиющего в пустыне. Три отважных американских…

Отзывы о фильме

Димчик 2 апреля 2015, 12:51
А Я вот не буду многословен. Я лишь хочу сказать что Стелс-это эффектное ОДНОРАЗОВОЕ киношоу для большого экрана ...✊
I 2 апреля 2015, 12:51
Там телка (Джессика Биль) просто офигенная :))
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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