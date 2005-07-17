Фильм «Стелс» – банальное, посредственное и без всякого вдохновения сделанное кино, и писать о нем совершенно нечего и не стоило бы, если б не один забавный сюжетный поворот, который приводит к несколько неожиданной перемене жанра. Картина от этого мало что выигрывает, но опытный клиницист вполне может извлечь в процессе препарирования кое-какие небезынтересные уроки. Первая примерно четверть или даже треть фильма – ночной кошмар вопиющего в пустыне. Три отважных американских…