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Лара Крофт - Расхитительница гробниц: Колыбель жизни Лара Крофт - Расхитительница гробниц: Колыбель жизни
Киноафиша Фильмы Лара Крофт - Расхитительница гробниц: Колыбель жизни Лара Крофт - Расхитительница гробниц: Колыбель жизни, 2003: актеры и роли
Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life Лара Крофт - Расхитительница гробниц: Колыбель жизни 2003 / США / Германия / Япония / Великобритания / Нидерланды
6.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Лара Крофт - Расхитительница гробниц: Колыбель жизни, 2003: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ян Де Бонт Ян Де Бонт Jan de Bont
В ролях
Анджелина Джоли Анджелина Джоли Angelina Jolie Джерард Батлер Джерард Батлер Gerard Butler Крис Бэрри Крис Бэрри Chris Barrie Джимон Хонсу Джимон Хонсу Djimon Hounsou Тиль Швайгер Тиль Швайгер Til Schweiger Ноа Тейлор Ноа Тейлор Noah Taylor Сайэрэн Хайндз Роберт Атико Robert Atiko Роберт Кавана Robert Cavanah Эндрю Джоши Andrew Joshi Фабиано Мартелл Fabiano Martell Ронан Виберт Саймон Ям Саймон Ям Simon Yam Теренс Йин Terence Yin
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