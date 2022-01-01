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Лара Крофт - Расхитительница гробниц: Колыбель жизни
Лара Крофт - Расхитительница гробниц: Колыбель жизни, 2003: актеры и роли
Lara Croft Tomb Raider: The Cradle of Life
Лара Крофт - Расхитительница гробниц: Колыбель жизни
2003 / США / Германия / Япония / Великобритания / Нидерланды
6.8
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16
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Лара Крофт - Расхитительница гробниц: Колыбель жизни, 2003: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ян Де Бонт
Jan de Bont
В ролях
Анджелина Джоли
Angelina Jolie
Джерард Батлер
Gerard Butler
Крис Бэрри
Chris Barrie
Джимон Хонсу
Djimon Hounsou
Тиль Швайгер
Til Schweiger
Ноа Тейлор
Noah Taylor
Сайэрэн Хайндз
Роберт Атико
Robert Atiko
Роберт Кавана
Robert Cavanah
Эндрю Джоши
Andrew Joshi
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