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Фильмы про психические расстройства
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Фильмы про психические расстройства

Все 31 Онлайн
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Железная леди
Железная леди
7.0
драма, биография
2011, Великобритания
Черный лебедь
Черный лебедь
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8.0
драма, триллер
2010, США
Меня зовут Кхан
Меня зовут Кхан
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7.0
драма, мелодрама
2010, Индия
Остров проклятых
Остров проклятых
8.0
драма, мистика, триллер
2009, США
Кто Вы, Мистер Брукс?
Кто Вы, Мистер Брукс?
7.0
драма, триллер, криминал
2007, США
Снежный пирог
Снежный пирог
7.0
драма
2006, Великобритания / Канада
Без ума от любви
Без ума от любви
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6.0
комедия, мелодрама
2005,
Дневник памяти
Дневник памяти
8.0
драма, мелодрама
2004, США
Авиатор
Авиатор
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7.0
драма
2004, США / Германия
Управление гневом
Управление гневом
6.0
драма, комедия
2003, США
Великолепная афера
Великолепная афера
6.0
драма, комедия
2003, США
Необратимость
Необратимость
6.0
триллер, боевик, криминал, драма, мелодрама
2002, Франция
Любовь, сбивающая с ног
Любовь, сбивающая с ног
7.0
мелодрама, комедия, драма
2002, США
Донни Дарко
Донни Дарко
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7.0
фантастика, фэнтези, драма
2001, США
Игры разума
Игры разума
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8.0
мистика, драма, биография
2001, США
Планета Ка-ПЭКС
Планета Ка-ПЭКС
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7.0
мистика, фантастика, драма
2001, США
Девятая сессия
Девятая сессия
6.0
ужасы, мистика
2001, США
Поллок
Поллок
7.0
биография, драма
2000, США
Меркурий в опасности
Меркурий в опасности
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6.0
боевик, драма, триллер
1998, США
Куб
Куб
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7.0
мистика, фантастика, ужасы
1997, Канада
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Расстройства психики – грустная и страшная, но необъяснимо привлекательная для зрителя тема. Человеческое сознание безгранично и хранит в себе множество тайн, порой оборачиваясь невероятными последствиями.

Пять незабываемых фильмов про психические расстройства

Люди, страдающие от психических патологий, могут ярко выделяться среди остальных, а могут вести себя совершенно обыденно, лишь иногда, в периоды обострений, проявляя болезнь. Кому-то ментальные расстройства передались генетически, у других личность изменилась из-за серьезного потрясения или травмы, а кто-то изменился под влиянием необратимо бегущих лет. Все эти люди по-своему несчастны. Фильмы на эту тему рассказывают о том, как меняется жизнь больного человека и его родных и к чему могут привести патологии психики.

«Железная леди», 2011

За роль в автобиографическом фильме по истории о Маргарет Тэтчер актриса Мэрил Стрип получила «Оскар». Кинолента показывает последние годы бывшей премьер-министра Великобритании. Знаменитая женщина на склоне своей жизни страдает сенильной деменцией – возрастной деформацией рассудка. Она проводит почти все время в имении, пытаясь хоть как-то скрасить времяпрепровождение. Иногда она посещает магазин или гуляет по террасе. Ее терзают видения, она может начать диалог с человеком, которого на самом деле нет. Маргарет не оставляют бесконечные воспоминания о прошлых победах, свершениях и молодости.

Следуя потоку сознания главной героини, зритель переносится во времена юности Тэтчер и узнает, как первая женщина в политике Англии начинала свой путь и что предшествовало ее карьере.

«Остров проклятых», 2009

На безлюдном и мрачном острове находится психиатрическая больница, где держат особо опасных, буйных психопатов, совершивших преступления. При таинственных обстоятельствах одна из пациенток клиники исчезает, несмотря на охрану и открытый океан вокруг острова, куда даже катера с продовольствием приходят по расписанию. Для расследования в больницу прибывают два детектива – страдающий мигренями Тедди и его напарник Чак.

Вскоре они узнают, что руководство больницы скрывает какой-то ужасный секрет…

«Авиатор», 2004

Говард Хьюз, едва достигнувший двадцатилетия, становится сиротой и наследником целого состояния. Он занимается съемкой фильма об авиации Первой мировой войны. В киноленту вложена баснословная сумма, а вдохновленный Хьюз начинает учиться управлять воздушным судном и выясняет, что это – дело всей его жизни. После успеха вышедшего фильма Говард собирается вложить огромные средства в разработку нового самолета для разведки. Скоро выясняется, что главный герой страдает от усиливающегося обсессивно-компульсивного расстройства.

Спецслужбы начинают изучать деятельность новоиспеченного миллиардера и обнаруживают невероятные тайны…

«Рассекая волны», 1996

Скромная, воспитанная в строгом обществе Бесс выходит замуж. Ее супруг, Ян, работает на нефтяной вышке. В очередном рейсе он получает ужасную травму и возвращается домой парализованным.

Из-за чувства вины, терзающего мужчину, он излагает необычную просьбу: ему нужно, чтобы жена изменяла ему с другими и рассказывала об этом подробно и во всех красках.

«Филадельфия», 1993

Молодого и успешного адвоката Эндрю Бэкета внезапно выгоняют из фирмы, обвинив в некомпетентности. Но главный герой уверен, что причина не в этом. Он считает, что коллеги узнали о его ВИЧ-статусе и нетрадиционной ориентации. Он собирается бороться за справедливость, но никак не может найти достойного юриста, а человек, на которого Эндрю рассчитывает, оказывается яростным гомофобом и параноиком.

Но однажды все меняется…

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