Расстройства психики – грустная и страшная, но необъяснимо привлекательная для зрителя тема. Человеческое сознание безгранично и хранит в себе множество тайн, порой оборачиваясь невероятными последствиями.

Пять незабываемых фильмов про психические расстройства

Люди, страдающие от психических патологий, могут ярко выделяться среди остальных, а могут вести себя совершенно обыденно, лишь иногда, в периоды обострений, проявляя болезнь. Кому-то ментальные расстройства передались генетически, у других личность изменилась из-за серьезного потрясения или травмы, а кто-то изменился под влиянием необратимо бегущих лет. Все эти люди по-своему несчастны. Фильмы на эту тему рассказывают о том, как меняется жизнь больного человека и его родных и к чему могут привести патологии психики.

«Железная леди», 2011

За роль в автобиографическом фильме по истории о Маргарет Тэтчер актриса Мэрил Стрип получила «Оскар». Кинолента показывает последние годы бывшей премьер-министра Великобритании. Знаменитая женщина на склоне своей жизни страдает сенильной деменцией – возрастной деформацией рассудка. Она проводит почти все время в имении, пытаясь хоть как-то скрасить времяпрепровождение. Иногда она посещает магазин или гуляет по террасе. Ее терзают видения, она может начать диалог с человеком, которого на самом деле нет. Маргарет не оставляют бесконечные воспоминания о прошлых победах, свершениях и молодости.

Следуя потоку сознания главной героини, зритель переносится во времена юности Тэтчер и узнает, как первая женщина в политике Англии начинала свой путь и что предшествовало ее карьере.

«Остров проклятых», 2009

На безлюдном и мрачном острове находится психиатрическая больница, где держат особо опасных, буйных психопатов, совершивших преступления. При таинственных обстоятельствах одна из пациенток клиники исчезает, несмотря на охрану и открытый океан вокруг острова, куда даже катера с продовольствием приходят по расписанию. Для расследования в больницу прибывают два детектива – страдающий мигренями Тедди и его напарник Чак.

Вскоре они узнают, что руководство больницы скрывает какой-то ужасный секрет…

«Авиатор», 2004

Говард Хьюз, едва достигнувший двадцатилетия, становится сиротой и наследником целого состояния. Он занимается съемкой фильма об авиации Первой мировой войны. В киноленту вложена баснословная сумма, а вдохновленный Хьюз начинает учиться управлять воздушным судном и выясняет, что это – дело всей его жизни. После успеха вышедшего фильма Говард собирается вложить огромные средства в разработку нового самолета для разведки. Скоро выясняется, что главный герой страдает от усиливающегося обсессивно-компульсивного расстройства.

Спецслужбы начинают изучать деятельность новоиспеченного миллиардера и обнаруживают невероятные тайны…

«Рассекая волны», 1996

Скромная, воспитанная в строгом обществе Бесс выходит замуж. Ее супруг, Ян, работает на нефтяной вышке. В очередном рейсе он получает ужасную травму и возвращается домой парализованным.

Из-за чувства вины, терзающего мужчину, он излагает необычную просьбу: ему нужно, чтобы жена изменяла ему с другими и рассказывала об этом подробно и во всех красках.

«Филадельфия», 1993

Молодого и успешного адвоката Эндрю Бэкета внезапно выгоняют из фирмы, обвинив в некомпетентности. Но главный герой уверен, что причина не в этом. Он считает, что коллеги узнали о его ВИЧ-статусе и нетрадиционной ориентации. Он собирается бороться за справедливость, но никак не может найти достойного юриста, а человек, на которого Эндрю рассчитывает, оказывается яростным гомофобом и параноиком.