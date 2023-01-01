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Донни Дарко
Донни Дарко, 2001: актеры и роли
Donnie Darko
Донни Дарко
2001 / США
Трейлер
7.2
Оцените
20
голосов
Рейтинг IMDb: 8
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Донни Дарко, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Ричард Келли
Richard Kelley
В ролях
Джейк Джилленхол
Jake Gyllenhaal
Джена Мэлоун
Jena Malone
Мэри МакДоннелл
Mary McDonnell
Дрю Бэрримор
Drew Barrymore
Патрик Суэйзи
Patrick Swayze
Холмс Озборн
Кэтрин Росс
Katharine Ross
Ноа Уайли
Noah Wyle
Бет Грант
Beth Grant
Мэгги Джилленхол
Maggie Gyllenhaal
Сет Роген
Seth Rogen
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