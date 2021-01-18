Бет Грант появилась на свет 18 сентября 1949 года в Гадсдене, расположенном в американском штате Алабама. Ранние годы будущей актрисы прошли в Кенансвилле, штат Северная Каролина. Там она получила образование в Школе губернатора для одаренных и талантливых студентов. Около двух лет являлась президентом Колледжа демократов Восточно-каролинского университета, который окончила в 1973 году, став бакалавром в области изящных искусств.

У Бет есть брат, которого зовут Бубба. Он окончил ECU и проживает в Северной Каролине.

Грант принимала участие более чем в тридцати спектаклях, проходивших по всей стране – от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, а также была задействована в культовых лентах, ставших жемчужинами мирового кинематографа. На сегодняшний день Бет – одна из самых популярных голливудских актрис, а в ее творческом арсенале свыше семидесяти киноработ. В 2009 году Грант участвовала в съемках сразу десяти проектов, в числе которых «Все о Стиве» Фила Трэйла и «Мальчик в коробке» Андерса Андерсона.

Актриса состоит в брачном союзе с Майклом Чиффо. У пары есть дочь Мэри Чиффо, которая тоже является актрисой. Семья живет неподалеку от долины Виллидж, расположенной в штате Калифорния. Бет обожает животных, у нее дома живут четыре кошки и пес.