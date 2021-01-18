Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Бет Грант

Бет Грант

Beth Grant
Бет Грант
Бет Грант Beth Grant
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
18 сентября 1949
Возраст
72 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Гадсден, Алабама, США
Рост
168 см
Биография Бет Грант

Бет Грант появилась на свет 18 сентября 1949 года в Гадсдене, расположенном в американском штате Алабама. Ранние годы будущей актрисы прошли в Кенансвилле, штат Северная Каролина. Там она получила образование в Школе губернатора для одаренных и талантливых студентов. Около двух лет являлась президентом Колледжа демократов Восточно-каролинского университета, который окончила в 1973 году, став бакалавром в области изящных искусств.

У Бет есть брат, которого зовут Бубба. Он окончил ECU и проживает в Северной Каролине.

Грант принимала участие более чем в тридцати спектаклях, проходивших по всей стране – от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, а также была задействована в культовых лентах, ставших жемчужинами мирового кинематографа. На сегодняшний день Бет – одна из самых популярных голливудских актрис, а в ее творческом арсенале свыше семидесяти киноработ. В 2009 году Грант участвовала в съемках сразу десяти проектов, в числе которых «Все о Стиве» Фила Трэйла и «Мальчик в коробке» Андерса Андерсона.

Актриса состоит в брачном союзе с Майклом Чиффо. У пары есть дочь Мэри Чиффо, которая тоже является актрисой. Семья живет неподалеку от долины Виллидж, расположенной в штате Калифорния. Бет обожает животных, у нее дома живут четыре кошки и пес.

Интересные факты о Бет Грант
  • Бет является обладательницей награды критиков драмы Лос-Анджелеса в номинации «Лучшая актриса в главной роли».
  • Помимо киноактрисы, пробовала себя в роли режиссера, продюсера и сценариста. Среди наиболее важных работ в таком качестве картина «Девочки! Девочки! Девочки!», которая вышла на экраны в 2011 году.
  • Актриса принимала участие в озвучивании многих кинолент, среди которых «Артист», «Старикам тут не место», «Человек дождя» и многие другие.
  • Бет Грант близко дружит с актрисой Фрэнсис Фишер.
  • Бет – внучатая племянница американского писателя Джоэля Чандлера Харриса, написавшего «Сказки дядюшки Римуса».
Фильмография Бет Грант
Ступая во мрак
Ступая во мрак
драма 2020, США
5.0
Долгий дом
драма 2018, США
0.0
Счастливчик
Счастливчик
драма 2017, США
7.0
Изъяны
Изъяны
драма 2014, США
6.0
Плохие слова
Плохие слова
комедия 2013, США
7.0
Артист
Артист
мелодрама 2011, Франция
7.0
Ранго
Ранго
семейный, приключения, анимация 2011, США
7.0
Все о Стиве
Все о Стиве
комедия 2009, США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Николас Кейдж в трейлере безумного хоррора «Страна чудес Вилли» Премьера состоится уже 12 февраля.
Написать
18 января 2021 13:29
Николас Кейдж и кровавый парк развлечений: вышел тизер «Страны чудес Вилли» Премьера в 2021 году.
Написать
3 ноября 2020 10:20
Все новости
Related video
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
«Рот стал клоунский»: мать Соколовского пожалели из-за неудачной пластики
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
В «Берегись автомобиля» нашли непростительный для Рязанова ляп
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Приложение киноафиши