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Донни Дарко Донни Дарко
Киноафиша Фильмы Донни Дарко Отзывы о фильме «Донни Дарко»
Donnie Darko Донни Дарко 2001 / США
7.2 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Отзывы о фильме «Донни Дарко»

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Ирусик 2 апреля 2015, 12:51
А мне понравился фильм , даже очень !!!!! Кстати ни кто не знает где можно скачать бесплатно фильм " Парень из пузыря " , " Миля лунного света " , " Шоссе ".
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Эка тут загнули, закрутили...

28 дней героя кошмарил двухметровый кролик, за что в конце носитель наглой зубастой морды и получил точнехонько в глаз пулю, и это было классно.

Серьезно, фильм здоровский.

Это хорошо знакомое ощущение неуютности от себя и от мира. Надо как-то мириться с собой и сосуществовать. Надо накормить всех голодных бегемотиков.

И сделать единственно верный выбор.

"Скажи, что все будет хорошо...". Где-то это было. Ах, да, в Исходном коде.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
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