Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод по-геймерски"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Разрушитель
Фильмы похожие на Разрушитель
Demolition Man
Разрушитель
1993 / США
7.5
Оцените
37
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Разрушитель
Вся информация о фильме
Судья Дредд
фантастика, боевик
2012, Великобритания
7.0
Блэйд
ужасы, триллер, боевик
1998, США
7.0
Полицейские
драма, триллер, криминал
1997, США
7.0
Звездный десант
триллер, фантастика, приключения
1997, США
7.0
Дневной свет
приключения, боевик, триллер
1996, США
5.0
Судья Дредд
фантастика, боевик, криминал
1995, США
5.0
Хакеры
триллер, боевик, криминал
1995, США
7.0
Водный мир
триллер, приключения, фантастика, боевик
1995, США
8.0
Наемные убийцы
боевик, триллер
1995, США / Франция
6.0
Звёздные врата
боевик, приключения, фантастика
1994, США / Франция
7.0
Правдивая ложь
боевик, комедия, триллер, приключения, мелодрама
1994, США
8.0
Специалист
драма, боевик
1994, США / Перу
5.0
Последний киногерой
фэнтези, комедия, боевик, приключения
1993, США
7.0
Скалолаз
триллер, приключения, боевик
1993, США / Франция / Италия
7.0
Пассажир 57
боевик, криминал, триллер
1992, США
5.0
Вспомнить все
приключения, ужасы, боевик, триллер, фантастика
1990, США
7.0
Робокоп 2
криминал, боевик, фантастика, триллер, драма
1990, США
6.0
Тюряга
триллер, боевик, криминал
1989, США
7.0
Танго и Кэш
триллер, комедия, боевик
1989, США
7.0
Робокоп
боевик, драма, криминал
1987, США
7.0
Бегущий человек
боевик, триллер, фантастика
1987, США
7.0
Кобра
триллер, боевик
1986, США
6.0
Горец
боевик, фэнтези
1986, Великобритания / США
8.0
Коммандос
боевик, приключения
1985, США
7.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Related video
Внуки никогда не видели Кончаловского живьем: вот почему он к ним не приходит
Ответьте на вопросы теста и узнайте, есть ли у вас совесть
Народ в шоке: вот что стало с сыном Пугачевой (фото)
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Мало похожа на женщину: единственная внучка Гайдая выросла не такой, как все
Красавица, но с оговоркой: Мерьем Узерли поставили на место
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
«Сваты» не будут прежними: нашлась неожиданная замена Добронравову
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить