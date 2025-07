Страна Япония

Продолжительность 2 часа 10 минут

Год выпуска 1980

Премьера в мире 20 декабря 1980

Производство Toei Animation, Toei Doga

Другие названия

Cyborg 009 gekijô ban: chô ginga densetsu, Cyborg 009: La leyenda de la supergalaxia, Cyborg 009: Legend of the Super Galaxy, Agente espacial 009, Cyborg 009 - La leggenda della super galassia, Cyborg 009: A Lenda da Super Galáxia, Cyborg 009: Légende de la Super Galaxie, Defenders of the Vortex, Raumstation Cyborg 009/Gefährlicher Countdown für Cyborg 009, Super Galaxe, Киборг 009: Легенда Супергалактики, サイボーグ009 超銀河伝説