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Танго и Кэш Танго и Кэш
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Tango & Cash

Танго и Кэш, 1989

1989 / США
7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

В центре сюжета находятся двое калифорнийских полицейских из отдела по борьбе с наркотиками – Рэй Танго и Гэйб Кэш, поодиночке расследующих дело криминального босса Ива Перрета. Чтобы убрать парочку назойливых копов со своего пути, Перрет вместе с двумя другими крупными преступниками решает скомпрометировать Танго и Кэша, подбросив им труп и подстроив их арест. Чтобы докопаться до правды и очистить свое доброе имя, героям предстоит объединить усилия в охоте на мафиози.

  • В титрах Андрей Кончаловский значится единственным режиссером. Однако он был отстранен продюсерами незадолго до окончания съемок, и его работу заканчивал Альберт Магноли.
  • Оператором-постановщиком должен был стать Барри Зонненфельд, но по требованию Сильвестра Сталлоне его заменили на Дональда И. Торина.
  • Тюремные сцены снимали на территории на тот момент действующей Мэнсфилдской тюрьмы. Это же исправительное заведение было задействовано во время съемок “Побега из Шоушенка” (1994).
  • Изначально роль Кэша планировали отдать Патрику Суэйзи, но актер покинул проект ради съемок в “Доме у дороги” (1989).
  • По слухам, Курт Рассел остался настолько недоволен работой с Сильвестром Сталлоне, что позднее отказался от роли в картине “Неудержимые”.

Герои фильма - друзья - полицейские: Танго и Кэш. Эти соперничающие друг с другом напарники обладают одной общей чертой: каждый думает, что он самый лучший, и каждый имеет бесспорные доказательства этого.

7.7 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1989
Премьера в России 22 декабря 1989
Премьера в мире 22 декабря 1989
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $55 000 000
Режиссер
Андрей Кончаловский
Андрей Кончаловский
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Курт Рассел
Курт Рассел
Тери Хатчер
Брайон Джеймс
Майкл Дж. Поллард
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Танго и Кэш 2 постера
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