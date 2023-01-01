Танго и Кэш, 1989

В центре сюжета находятся двое калифорнийских полицейских из отдела по борьбе с наркотиками – Рэй Танго и Гэйб Кэш, поодиночке расследующих дело криминального босса Ива Перрета. Чтобы убрать парочку назойливых копов со своего пути, Перрет вместе с двумя другими крупными преступниками решает скомпрометировать Танго и Кэша, подбросив им труп и подстроив их арест. Чтобы докопаться до правды и очистить свое доброе имя, героям предстоит объединить усилия в охоте на мафиози.