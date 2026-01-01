Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Шэрон Стоун в роли сексапильной красотки Мэй с роковым прошлым. Она поклялась отомстить гангстерам, убившим ее родителей, уже выбрала способ, как с ними расправиться, и нашла человека, который это сделает: внешне невозмутимый бывший эксперт — подрывник ЦРУ Рэй.
Майами, курорт для сверхбогачей, превращается в охотничью территорию, где Мэй заманивает и соблазняет убийц, а Рэй мастерски взрывает их, превращая в пепел.
|7 октября 1994
|Россия
|16+
|26 февраля 1995
|Австралия
|28 октября 1994
|Бразилия
|26 декабря 1994
|Великобритания
|5 января 1995
|Венгрия
|10 ноября 1994
|Германия
|26 декабря 1994
|Ирландия
|15
|7 октября 1994
|Казахстан
|7 октября 1994
|США
|7 октября 1994
|Украина
|9 ноября 1994
|Франция
|26 января 1995
|Чехия
|7 октября 1994
|Швеция
|15
|19 ноября 1994
|Южная Корея
|18
|19 ноября 1994
|Япония
|PG12