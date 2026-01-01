Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Специалист
Постер фильма Специалист
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 5.6
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Специалист

Специалист

The Specialist 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Шэрон Стоун в роли сексапильной красотки Мэй с роковым прошлым. Она поклялась отомстить гангстерам, убившим ее родителей, уже выбрала способ, как с ними расправиться, и нашла человека, который это сделает: внешне невозмутимый бывший эксперт — подрывник ЦРУ Рэй.

Майами, курорт для сверхбогачей, превращается в охотничью территорию, где Мэй заманивает и соблазняет убийц, а Рэй мастерски взрывает их, превращая в пепел.

Страна США / Перу
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 1994
Премьера в мире 7 октября 1994
Дата выхода
7 октября 1994 Россия 16+
26 февраля 1995 Австралия
28 октября 1994 Бразилия
26 декабря 1994 Великобритания
5 января 1995 Венгрия
10 ноября 1994 Германия
26 декабря 1994 Ирландия 15
7 октября 1994 Казахстан
7 октября 1994 США
7 октября 1994 Украина
9 ноября 1994 Франция
26 января 1995 Чехия
7 октября 1994 Швеция 15
19 ноября 1994 Южная Корея 18
19 ноября 1994 Япония PG12
MPAA R
Бюджет $45 000 000
Сборы в мире $170 362 582
Производство Warner Bros., Jerry Weintraub Productions, Iguana Producciones
Другие названия
The Specialist, El especialista, O Especialista, Spesialisten, Специалист, A specialista, Chuyên Gia Chất Nổ, Der Spezialist, L'especialista, L'expert, Le spécialiste, Lo specialista, Maman, Mutaxassis, Mütəxəssis, Specialista, Špecialista, Specialistas, Specialisten, Specialistul, Specijalist, Specijalista, Specjalista, Spesialisti, Spetsialist, Uzman, Οι σπεσιαλίστες, Маман, Специалистът, Спеціаліст, द स्पेशलिस्ट, スペシャリスト, 魔鬼專家
Режиссер
Луис Льоса
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
Джеймс Вудс
Джеймс Вудс
Род Стайгер
Эрик Робертс
Эрик Робертс
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Специалист
Кулак 6.4
Кулак (1978)
Перекресток 6.2
Перекресток (1994)
Гонщик 4.5
Гонщик (2001)
Убрать Картера 5.9
Убрать Картера (2000)
Победа 6.7
Победа (1981)
Неудержимый 6.6
Неудержимый (2012)
Ловкие руки 6.7
Ловкие руки (2003)
Детоксикация 5.3
Детоксикация (2002)
Ангел мести 5.8
Ангел мести (2002)
Дьявольщина 5.7
Дьявольщина (1996)
Дневной свет 6.0
Дневной свет (1996)
Судья Дредд 5.6
Судья Дредд (1995)

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 12 голосов
5.6 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
May Munro Знаешь, в следующий раз, когда будешь заказывать убийство, может, стоит убрать декоратора.
Tomas Leon Ты любишь жить опасно, да?
May Munro Немного риска никого не убивало. Правда, детка?
Tomas Leon Иногда.
Слушать
саундтрек фильма Специалист
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
Журнал Time выбрал 50 самых недооцененных киношедевров XXI века: вы вряд ли слышали хотя бы об одном из них
Сашу из «Москва слезам не верит» и других помнят многие: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по второстепенным персонажам? (тест)
«Кто согласится быть убитым за бабки?»: объясняем, почему Семенов просто не может быть живым в «Невском-8»
Киргизский «Форест Гамп» с Бондаренко и Майковым: после просмотра этого фильма хочется жить
Мудрость, заключенная в четырех словах: что Фаина Раневская назвала главным богатством старости
От Мулан до Моан: какая ты принцесса Disney по знаку Зодиака
«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой
Хабенский не произнес ни слова, но фильм собрал 5 600 000 рублей еще до проката: почему стоит посмотреть «Здесь был Юра»
Юру Борисова назвала «дурачком» звезда «Папиных дочек»: раскрыла, кто продвигает актера
900+ млн за месяц, миллиард на горизонте: эротика с Суини бьет рекорд «Пятидесяти оттенков», а ведь на нее никто не ставил
Рекомендовано фанатам «Первого отдела»: найден достойный детектив от НТВ — в главной роли Шибанов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше