Шэрон Стоун в роли сексапильной красотки Мэй с роковым прошлым. Она поклялась отомстить гангстерам, убившим ее родителей, уже выбрала способ, как с ними расправиться, и нашла человека, который это сделает: внешне невозмутимый бывший эксперт — подрывник ЦРУ Рэй.

Майами, курорт для сверхбогачей, превращается в охотничью территорию, где Мэй заманивает и соблазняет убийц, а Рэй мастерски взрывает их, превращая в пепел.