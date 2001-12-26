Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Награды
Найджел Хоторн
Nigel Hawthorne
Киноафиша
Персоны
Найджел Хоторн
Найджел Хоторн
Nigel Hawthorne
Дата рождения
5 апреля 1929
Возраст
72 года
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
26 декабря 2001
Карьера
Актер, Продюсер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
7.7
Тарзан
(1999)
7.6
Ричард III
(1995)
7.2
Амистад
(1997)
Фильмография Найджел Хоторн
5.4
Зови меня Санта-Клаус
Call Me Claus
комедия, семейный
2001, США
7.7
Тарзан
Tarzan
анимация
1999, США
6
Мадлен
Madeline
комедия, семейный
1998, Франция / США
7.3
Амистад
Amistad
исторический, мистика, драма
1997, США
7.6
Ричард III
Richard III
военный, драма
1995, США / Великобритания
7.2
Безумие короля Георга
The Madness of King George
биография, комедия, драма
1994, Великобритания
7.1
Разрушитель
Demolition Man
боевик, комедия, фантастика, криминал
1993, США
6.4
Черный котел
The Black Cauldron
боевик, приключения, анимация
1985, США
Смотреть трейлер
Показать еще
Помешалась на автоковриках из «Фикс Прайса»: 5 способов использовать их на даче — для машины уже ничего не осталось
Вижу в Fix Price ланч-боксы по 116 рублей — выкупаю все, только еду в них не ношу: 10+ полезных лайфхаков
Эти дешевые корзинки из Fix Price разошлись по всему дому: использую их 11 способами и снова беру целую стопку
«Смерть родителей и тяжелая психологическая травма»: новинка с Паламарчуком по уровню жести переплюнула «Невский»
Дружелюбный сосед или пошляк с румяной коркой? Где звучали эти 6 цитат – в «Колобке» или «Человеке-пауке»? (тест сложный, но смешной)
«Экранизация фанфика»: зрители назвали худшую серию «Дома Дракона» — её рейтинг упал до 6,3
Иван Будько, Митяй или Жека? 5 смешных вопросов покажут, кто вы из сериала «Сваты» (тест)
Паламарчук и Микульчина — молодцы, и… это всё? Зрители посмотрели первые серии «Числа зверя» для НТВ и нашли главный минус
«Устюгов, я твой… тест»: отличите «Ментовские войны» от «Звездных войн» и попытайтесь не сойти с ума (6 вопросов со звездочкой)
Этот российский фильм запоем смотрели в 80 странах, сравнивая с «Бойцовским клубом», — а на родине он не отбил и половины бюджета
«Я от бабушки ушел, но тест по сказкам не прошел» – теперь попробуйте вы: вспомните 5 старых фильмов по добрякам-героям
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить