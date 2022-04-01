Разрушитель, 1993

2032 год. После отбытия наказания продолжительностью 35 лет, в криотюрьме города Сан-Анджелес пробуждается Саймон Феникс - один из самых опасных преступников в истории США. Город, в котором давно забыли, как бороться с преступностью, оказывается легкой добычей для опытного террориста. Чтобы остановить его, власти “размораживают” еще одного преступника - бывшего полицейского Джона Спартана, который когда-то арестовал Феникса.
В 2032 году в крио-тюрьме после 35-летней заморозки пробуждается один из самых опасных преступников Саймон Феникс и решает взять приступом спокойный, свободный от всякого насилия Лос-Анджелес. Неспособные справиться с жестокими повадками 1990-х годов, свойственными Фениксу, официальные власти ищут полицейского тех лет, который смог бы одержать верх над преступником 90-х. Для этого они размораживают сержанта Джона Спартана, несправедливо осужденного на срок в крио-тюрьме за его последнюю схватку с Фениксом...