Разрушитель, 1993

В 2032 году в крио-тюрьме после 35-летней заморозки пробуждается один из самых опасных преступников Саймон Феникс и решает взять приступом спокойный, свободный от всякого насилия Лос-Анджелес. Неспособные справиться с жестокими повадками 1990-х годов, свойственными Фениксу, официальные власти ищут полицейского тех лет, который смог бы одержать верх над преступником 90-х. Для этого они размораживают сержанта Джона Спартана, несправедливо осужденного на срок в крио-тюрьме за его последнюю схватку с Фениксом...