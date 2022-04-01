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Demolition Man

Разрушитель, 1993

1993 / США
7.4 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

2032 год. После отбытия наказания продолжительностью 35 лет, в криотюрьме города Сан-Анджелес пробуждается Саймон Феникс - один из самых опасных преступников в истории США. Город, в котором давно забыли, как бороться с преступностью, оказывается легкой добычей для опытного террориста. Чтобы остановить его, власти “размораживают” еще одного преступника - бывшего полицейского Джона Спартана, который когда-то арестовал Феникса.

  • Удары Феникса иногда выглядят неуклюже, хотя Уэсли Снайпс - обладатель черного пояса по каратэ. Дело в том, что его удары руками и ногами были настолько быстрыми, что размывались на видео. Поэтому продюсеры попросили его наносить их медленнее. 
  • Сильвестр Сталлоне описал сцену криогенного замораживания как “вероятно, худшие пять часов, которые я когда-либо проводил на съемочной площадке ... Я был в ужасе”. 
  • Сильвестр Сталлоне хотел, чтобы Саймона Феникса сыграл Джеки Чан. Чан отказался, поскольку азиатской аудитории не нравится когда актеры, которые всегда играли положительных персонажей, внезапно играют отрицательных.
  • Название фильма было взято из одноименной песни “The Police”. Отсюда же и использование ремейка песни Стинга в фильме. 
  • Сандра Буллок заменила Лори Петти, которая покинула проект после нескольких дней съемок из-за творческих разногласий.

В 2032 году в крио-тюрьме после 35-летней заморозки пробуждается один из самых опасных преступников Саймон Феникс и решает взять приступом спокойный, свободный от всякого насилия Лос-Анджелес. Неспособные справиться с жестокими повадками 1990-х годов, свойственными Фениксу, официальные власти ищут полицейского тех лет, который смог бы одержать верх над преступником 90-х. Для этого они размораживают сержанта Джона Спартана, несправедливо осужденного на срок в крио-тюрьме за его последнюю схватку с Фениксом...

7.4 Оцените
35 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1993
Премьера в России 28 июля 1994
Премьера онлайн 1 апреля 2022
Премьера в мире 7 октября 1993
Возраст 16+
Режиссер
Марко Брамбилла
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Сильвестр Сталлоне
Уэсли Снайпс
Уэсли Снайпс
Сандра Буллок
Сандра Буллок
Найджел Хоторн
Роберт Гантон
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Олег Ушаков 4 марта 2023, 17:40
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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Уэсли Снайпс может вернуться в сиквеле «Разрушителя» с Сильвестром Сталлоне Главного злодея хотят вернуть путем клонирования.
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Сильвестр Сталлоне подтвердил работу над сиквелом боевика «Разрушитель» По словам голливудского ветерана, разработка продолжения проходит прямо сейчас.
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