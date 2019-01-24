Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Память: Истоки Чужого
6.7 Рейтинг IMDb: 6.8
Память: Истоки Чужого

Memory: The Origins of Alien 18+
Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 30 августа 2019
Премьера в мире 24 января 2019
24 января 2019 Дания 15
Сборы в мире $37 272
Производство Exhibit A Pictures, Milkhaus, Screen Division
Другие названия
Memory: The Origins of Alien, Memory: Les origines d'Alien, Alien: Porijeklo, Memória - As Origens de Alien, Memorias: el origen de Alien, Memory, Memory - As origens de Alien, Memory - Über die Entstehung von Alien, Pamćenje: Porijeklo filma 'Alien', Sanningen om Alien-filmerna, Über die Entstehung von ALIEN, Wspomnienia: Geneza 'Obcego', Память: Истоки Чужого, 迴異：異形誕生
Режиссер
Александр О. Филипп
В ролях
Кларк Вульф
Мики Ферч
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.7
Оцените 13 голосов
6.8 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Tim Boxell Средний Запад может казаться спокойным, цивилизованным и так далее, но на самом деле ты никогда не знаешь, кто живёт по соседству. Никогда не знаешь, кто вот-вот приедет в город, когда всё пойдёт наперекосяк. Это как будто мы все, знаешь, в одном кашле, одном поцелуе, одной царапине от глобальной катастрофы.
