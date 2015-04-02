Наша рецензия

1979 год. Зритель еще не избалован высокотехнологичными спецэффектами в кино, но уже чаще посматривает на звездное небо, пытаясь представить бесконечные просторы космоса. Путешествие в темные глубины Млечного пути кажется чем-то романтичным и глянцевым, как в недавно вышедших «Звездных войнах» (1977) или «Космической одиссее 2001» (1968). В этих кино-фантазиях отважные люди нового поколения исследуют неизвестные миры, обживают просторы Вселенной и даже воюют за зоны…