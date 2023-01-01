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Скоро в прокате "Ужас Истфилда: Первое изгнание"
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Чужой
Чужой, 1979: актеры и роли
Alien
Чужой
1979 / США / Великобритания
Трейлер
8.3
Оцените
116
голосов
Рейтинг IMDb: 8.5
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Чужой, 1979: актеры и роли
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Режиссер
Ридли Скотт
Ridley Scott
В ролях
Сигурни Уивер
Sigourney Weaver
Вероника Картрайт
Veronica Cartwright
Джон Херт
John Hurt
Иэн Холм
Ian Holm
Яфет Котто
Yaphet Kotto
Боладжи Бадеджо
Bolaji Badejo
Том Скеррит
Tom Skerritt
Гарри Дин Стэнтон
Harry Dean Stanton
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