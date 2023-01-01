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Чужой Чужой
Киноафиша Фильмы Чужой Чужой, 1979: актеры и роли
Alien Чужой 1979 / США / Великобритания
8.3 Оцените
116 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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Чужой, 1979: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ридли Скотт Ридли Скотт Ridley Scott
В ролях
Сигурни Уивер Сигурни Уивер Sigourney Weaver Вероника Картрайт Veronica Cartwright Джон Херт Джон Херт John Hurt Иэн Холм Иэн Холм Ian Holm Яфет Котто Yaphet Kotto Боладжи Бадеджо Bolaji Badejo Том Скеррит Том Скеррит Tom Skerritt Гарри Дин Стэнтон Гарри Дин Стэнтон Harry Dean Stanton
Вызов
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