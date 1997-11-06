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Чужой 4: Воскрешение Чужой 4: Воскрешение
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Чужой 4: Воскрешение, 1997

1997 / США
7.4 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Спустя 200 лет после гибели Эллен Рипли, ученые пытаются клонировать ее, чтобы извлечь из ее тела королеву Чужих. В конце концов им это удается, причем сама Эллен, которая мало интересует ученых, становится носительницей гена Чужих. Она быстро учится, обладает мгновенной реакцией и огромной физической силой, а по ее венам вместо крови течет едкая кислота. Между тем, выращенные Чужие выбираются из своих клеток, а космический корабль, реагируя на чрезвычайную ситуацию, автоматически берет курс на Землю.

  • Сигурни Уивер изначально отказалась сниматься в четвертом фильме “Чужой”. Когда ее спросили, почему она передумала, она ответила: “По сути, они пригнали к моему дому грузовик, полный денег”. 
  • Во время подготовки к съемкам создатели обнаружили, что нигде нет модели королевы Чужих, а все старые эскизы и муляжи пришли в негодность. К счастью, оригинальная модель в натуральную величину нашлась в личной коллекции заядлого поклонника франшизы. 
  • Сигурни Уивер действительно сама совершила успешный баскетбольный бросок за спину с середины площадки. Ей удалось это после трех недель тренировок под руководством баскетбольного тренера. 
  • Вайнона Райдер согласилась сниматься в фильме еще до того, как прочитала сценарий. Она заявила, что была бы согласна, даже если бы ее персонаж умер в первой же сцене, ведь она все равно смогла бы похвастаться перед своими младшим братьями, что снялась в фильме “Чужой”.

Спустя 200 лет со дня гибели лейтенанта Рипли, военные ученые, в погоне за созданием совершенного оружия, возвращают ее к жизни методом клонирования. Кровь Рипли несет в себе образцы ДНК «чужих», и военные хотят заставить ее родить им ребенка – наполовину человека, наполовину «чужого». Как бы не хотела Рипли прервать этот эксперимент, детеныш появляется на свет и сразу же показывает свой кровожадный характер.

Очень быстро он превращается в огромного монстра и начинает размножаться, откладывая личинки в самых труднодоступных местах. Все это происходит на возвращающимся на Землю космическом корабле. И если корабль доберется до Земли раньше, чем будут уничтожены все твари, то под угрозой истребления оказывается население целой планеты. Теперь от того сможет ли Рипли убить всех своих отпрысков, зависит судьба миллиардов жителей Земли.

7.4 Оцените
45 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1997
Премьера в России 6 ноября 1997
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 6 ноября 1997
Возраст 16+
Режиссер
Жан-Пьер Жене
Жан-Пьер Жене
В ролях
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Вайнона Райдер
Вайнона Райдер
Доминик Пинон
Доминик Пинон
Рон Перлман
Рон Перлман
Гари Дурдан
Гари Дурдан
Все актеры и съемочная группа
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Чужой 4: Воскрешение
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Олег Ушаков 4 марта 2023, 17:36
2krn . me - лучше гидры, только KRAKEN!
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Сценарист Ноа Хоули рассказал о предстоящем сериале «Чужой»: «Это будет история не о Рипли» Впервые за историю серии события будут разворачиваться на Земле.
Написать
2 июля 2021 12:34
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