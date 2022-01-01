2004, США / Канада / Германия / Греция / Великобритания
Последний фильм из франшизы «Чужих» едва отбил затраты на бюджет. Но Ридли Скотт все еще надеется снять еще одну картину, чтобы завершить историю, длящуюся больше 40 лет…
Вселенная «Чужих» существует уже несколько десятилетий и, конечно, имеет целую армию постоянных фанатов. Первые несколько фильмов рассказывали об Эллен Рипли и ее борьбе с чудовищами из космоса. Но затем Ридли Скотт решил рассказать предысторию. И последние картины из франшизы, по сути, являются первыми. И вот в какой последовательности их нужно смотреть.
2012: «Прометей»
Первые кадры фильма показывают нам инопланетную расу Создателей. Один из них остается на Земле и приносит себя в жертву, выпив темную жидкость. Его тело распадается до молекул и становится основой для появления человеческой расы.
Затем сюжет переносит нас в 2089 год. Археологи находят наскальные изображения, подтверждающие их догадки о внеземном происхождении человечества. Карта звездного неба приведет их на планету Создателей. Но найдут ли они то, на что надеются?..
2017: «Чужой: Завет»
После событий «Прометея» прошло 10 лет. На корабле «Завет» находятся спящие в гибернации колонисты и эмбрионы. После вспышки нейтрино члены экипажа принимают таинственный сигнал с неизвестной планеты. Они решают изменить курс корабля, чтобы исследовать ее. Ведь данные компьютеров указывают на то, что там отличные условия для жизни. Да и находится планета ближе.
Но уже в первые минуты после приземления члены экипажа вдыхают инопланетные споры и заражаются. С этого момента все идет не по плану. Теперь оставшимся в живых придется сражаться за собственное будущее.
1979: «Чужой»
Настал 2122 год. Человечество колонизирует космос, отправляя новые и новые экспедиции. Вот и буксир «Ностромо» должен привезти на Землю очередной груз. Но планы прерывает неожиданный сигнал с неизвестной планеты. По протоколу члены экипажа обязаны проверить его.
Что может пойти не так, когда люди находят огромный неземной звездолет, разорванный труп гигантского инопланетянина и явно живые яйца? Все мы знаем, чем обычно заканчиваются такие истории, и эта не станет исключением.
1986: «Чужие»
Эллен Рипли провела в гибернации 57 лет. Ее дочь умерла от старости, а сама она лишилась лицензии пилота. Кто поверит в ее рассказы о невиданных чудовищах из космоса после стольких лет? Тем более, планета, где были найдены яйца, давно колонизирована.
Но что произойдет, когда связь с колонистами будет потеряна? На планету отправляют бравых десантников и Рипли в качестве консультанта.
1992: «Чужой 3»
После побега в капсуле оказывается зародыш Чужого. Из-за него начинается пожар, и спасательная шлюпка приземляется на планету с заключенными. В живых вновь остается только Эллен Рипли, которая, похоже, бессмертна.
Однако в этот раз все немного иначе. Нет-нет, здесь мы увидим и экшен-сцены с убийствами людей, и попытки избавиться от Чужого. Но ставки уже другие. Ведь в теле Рипли зреет необычный эмбрион…
1997: «Чужой 4: Воскрешение»
Вы думали, что история подошла к логическому концу? Но создатели картины решили иначе! Спустя 200 лет после гибели Эллен Рипли компания находит способ воскресить ее, а заодно и будущую королеву Чужих. Тело клонируют, но сама Эллен уже немного не та, что была раньше.
Для компании Чужие – идеальное новое оружие. И они уверены, что смогут контролировать чудовищ. Конечно, ведь весь прошлый опыт их ничему не научил! Чужие – не послушные солдаты, а изощренные и хитрые убийцы. Они найдут способ выбраться из клетки и уничтожить всех, кто пытался их использовать…