Вселенная «Чужих» существует уже несколько десятилетий и, конечно, имеет целую армию постоянных фанатов. Первые несколько фильмов рассказывали об Эллен Рипли и ее борьбе с чудовищами из космоса. Но затем Ридли Скотт решил рассказать предысторию. И последние картины из франшизы, по сути, являются первыми. И вот в какой последовательности их нужно смотреть.

В каком порядке смотреть «Чужих» по хронологии

2012: «Прометей»

Первые кадры фильма показывают нам инопланетную расу Создателей. Один из них остается на Земле и приносит себя в жертву, выпив темную жидкость. Его тело распадается до молекул и становится основой для появления человеческой расы.

Затем сюжет переносит нас в 2089 год. Археологи находят наскальные изображения, подтверждающие их догадки о внеземном происхождении человечества. Карта звездного неба приведет их на планету Создателей. Но найдут ли они то, на что надеются?..

2017: «Чужой: Завет»

После событий «Прометея» прошло 10 лет. На корабле «Завет» находятся спящие в гибернации колонисты и эмбрионы. После вспышки нейтрино члены экипажа принимают таинственный сигнал с неизвестной планеты. Они решают изменить курс корабля, чтобы исследовать ее. Ведь данные компьютеров указывают на то, что там отличные условия для жизни. Да и находится планета ближе.

Но уже в первые минуты после приземления члены экипажа вдыхают инопланетные споры и заражаются. С этого момента все идет не по плану. Теперь оставшимся в живых придется сражаться за собственное будущее.

1979: «Чужой»

Настал 2122 год. Человечество колонизирует космос, отправляя новые и новые экспедиции. Вот и буксир «Ностромо» должен привезти на Землю очередной груз. Но планы прерывает неожиданный сигнал с неизвестной планеты. По протоколу члены экипажа обязаны проверить его.

Что может пойти не так, когда люди находят огромный неземной звездолет, разорванный труп гигантского инопланетянина и явно живые яйца? Все мы знаем, чем обычно заканчиваются такие истории, и эта не станет исключением.

1986: «Чужие»

Эллен Рипли провела в гибернации 57 лет. Ее дочь умерла от старости, а сама она лишилась лицензии пилота. Кто поверит в ее рассказы о невиданных чудовищах из космоса после стольких лет? Тем более, планета, где были найдены яйца, давно колонизирована.

Но что произойдет, когда связь с колонистами будет потеряна? На планету отправляют бравых десантников и Рипли в качестве консультанта.

1992: «Чужой 3»

После побега в капсуле оказывается зародыш Чужого. Из-за него начинается пожар, и спасательная шлюпка приземляется на планету с заключенными. В живых вновь остается только Эллен Рипли, которая, похоже, бессмертна.

Однако в этот раз все немного иначе. Нет-нет, здесь мы увидим и экшен-сцены с убийствами людей, и попытки избавиться от Чужого. Но ставки уже другие. Ведь в теле Рипли зреет необычный эмбрион…

1997: «Чужой 4: Воскрешение»

Вы думали, что история подошла к логическому концу? Но создатели картины решили иначе! Спустя 200 лет после гибели Эллен Рипли компания находит способ воскресить ее, а заодно и будущую королеву Чужих. Тело клонируют, но сама Эллен уже немного не та, что была раньше.

Для компании Чужие – идеальное новое оружие. И они уверены, что смогут контролировать чудовищ. Конечно, ведь весь прошлый опыт их ничему не научил! Чужие – не послушные солдаты, а изощренные и хитрые убийцы. Они найдут способ выбраться из клетки и уничтожить всех, кто пытался их использовать…