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Чужой
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Как приручить дракона
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2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
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2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
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2025, США, мелодрама
Плагиатор
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2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
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2025, Россия, комедия
Супермен
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2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Не одна дома 2
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2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
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2025, Россия, комедия, семейный
Мир Юрского периода: Возрождение
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2025, США, боевик, приключения, фантастика
Дандадан: Злой глаз
Рецензия
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2025, Япония, анимация
Формула 1
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2025, США, спорт
Смурфики в кино
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2025, США, мюзикл
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