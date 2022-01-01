Кинематограф в 70-х годах прошлого столетия стал быстро развиваться, приобретая новые тенденции и осваивая технические приемы. Этот период подарил миру множество кинолент, ряд которых можно считать культовыми.

Пять лучших фильмов 70-х годов

Старым фильмам свойственна особенная атмосфера. Эти произведения погружают зрителя в прошлое, позволяя одним поколениям с ностальгией вспомнить былое, другим – с интересом узнать, каким был мир полвека назад.

«Москва слезам не верит», 1979

Фильм стал визитной карточкой создателя, Владимира Меньшова, и третьей советской кинолентой, получившей «Оскар». Критики сначала с недоверием восприняли картину, но со временем она стала одним из самых популярных фильмов 70-х. Катя, Антонина и Людмила – подруги, переехавшие в Москву. Их жизни сложатся совсем по-разному: у кого-то мирно, без передряг и встрясок, у кого-то – в погоне за успехом. Катя, главная героиня, прошла путь, полный испытаний. Гордая женщина привыкла быть самостоятельной и не грезит семейным счастьем, но однажды в ее жизни появляется Георгий Иванович.

Москва не верит слезам, но непременно поверит искренней любви.

«Крестный отец», 1972

Снятый по мотивам одноименного произведения Марио Пьюзо, фильм Копполы до сих пор считается одной из лучших криминальных драм. Действие происходит в середине прошлого века. Дон Корлеоне, возглавляющий клан мафиози, управляет криминальными делами во всем городе. Тем временем с фронта возвращается Майкл, его сын, не желающий соответствовать отцовским ожиданиям и приобщаться к преступной деятельности. В городе появляются недовольные установленными порядками люди, которые не хотят подчиняться Крестному отцу, и дона Корлеоне пытаются убить…

Кинолента трижды получила «Оскар» и была номинирована на множество других наград.

«Табор уходит в небо», 1975

Приключенческая советская картина снята по первой книге Горького – «Макар Чудра» – и имела большой успех в прокате. События фильма рассказывают о юной красавице из цыганского табора – Раде, влюбленной в молодого человека. Лойко Зобар – обаятельный конокрад, который тоже испытывает нежные чувства к девушке. Но свободолюбивые главные герои считают отношения тяжелой ответственностью, накладывающей слишком много обязательств.

Их бурный роман загорается диким огнем под цыганские песни, но долго ли будет гореть пламя, вспыхнувшее так ярко и внезапно?

«Иван Васильевич меняет профессию», 1973

От непризнанного изобретателя Шурика уходит жена. Но предаваться отчаянию у главного героя совсем нет времени: неожиданно он обнаруживает, что его проект, машина времени, наконец-то исправно работает. Но испытания прошли не совсем по плану, и в круговорот событий втянуто множество людей. Управдом и вор-рецидивист, волей случая оказавшиеся в одной квартире, оказываются в XVI веке, а царь Иван Грозный переносится из своего дворца в советскую Москву.

Теперь Шурику предстоит срочно вернуть персонажей на свои места, но машина времени частично разрушена, а на пути возникает целый ряд препятствий.

«Служебный роман», 1977

Двухсерийный фильм Рязанова стал классикой советского кино, а цитаты главных героев стали афоризмами у русскоязычной публики. Новосельцев, обычный работник, жаждет карьерного роста, но шансы на повышение крайне малы. По совету товарища он начинает ухаживать за Калугиной – своей непосредственной начальницей. На первый взгляд, женщина совершенно неприступна и строго отказывается от любых проявлений чувств, но в глубине ее души живет романтичная и ранимая натура.