Награды и номинации фильма Чужой 1979

Оскар 1980 Оскар 1980
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшие визуальные эффекты
Победитель
Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Золотой глобус 1980 Золотой глобус 1980
Лучшая музыка к фильму
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1980 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1980
Лучшая работа художника-постановщика
Победитель
Best Sound Track
Победитель
Best Sound Track
Победитель
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучший монтаж
Номинант
 Most Promising Newcomer to Leading Film Role
Номинант
 Anthony Asquith Award for Film Music
Номинант
