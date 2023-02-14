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Киноафиша Новости Оператор «Одних из нас» рассказал о влиянии «Чужого» и «Спасти рядового Райана» на пятый эпизод

Оператор «Одних из нас» рассказал о влиянии «Чужого» и «Спасти рядового Райана» на пятый эпизод

14 февраля 2023 15:36
Оператор «Одних из нас» рассказал о влиянии «Чужого» и «Спасти рядового Райана» на пятый эпизод

Команде пришлось решать сложные задачи в условиях ночных съемок и большого расстояния между героями.

В интервью для Variety оператор сериала «Одни из нас» Эбен Болтер рассказал об источниках вдохновения, которые команда использовала при работе над пятым эпизодом постапокалиптического шоу. В частности, он упомянул ужаснувшую многих зрителей сцену, в которой Джоэл (Педро Паскаль) и Элли (Белла Рэмзи) приближаются к выходу из Канзас-Сити, но неподалеку от них открывается подземная воронка, из которой вырывается целая орда зомби, сметающая все на своем пути.

По словам Болтера, специалисты из съемочной группы предварительно визуализировали сцену и поэтому знали, что она будет разворачиваться ночью. Было решено использовать огонь в качестве основного источника освещения. При подготовке площадки и размещении источников света создатели вдохновлялись фильмом «Чужой» Ридли Скотта:

«Мы подумали, что, наверняка подземные туннели, из которых вылезают зомби, маслянистые и влажные. Поэтому, когда мертвецы побегут наружу, из-за отраженного света вокруг них образуется зловещее сияние. Ксеноморф из фильмов «Чужого» показывает нам, как может выглядеть свет, отраженный от такого существа. Он также учит нас тому, как нужно использовать темноту и показывать на экране именно столько деталей монстра, сколько необходимо для того, чтобы оно выглядело устрашающе».

Другой важным источником вдохновения для кинематографистов стала картина Стивена Спилберга «Спасти рядового Райана». Во время прорыва орды зомби Джоэл сидит в отдаленном от эпицентра катастрофы здании, защищая Элли и своих новых попутчиков на расстоянии с помощью снайперской винтовки. Из-за такого построения композиции общие планы начали выглядеть очень органично, поскольку стали отражением взгляда Джоэла на ситуацию, а использование подъемного крана для аэросъемки перестало быть напрасной тратой бюджета. Подобные эпизоды можно увидеть и в знаменитой военной картине Спилберга.

Следующий эпизод «Одних из нас» выйдет 19 февраля.

Фото: HBO
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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