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Дэннис Фарина
Дэннис Фарина
Dennis Farina
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Дэннис Фарина
Dennis Farina
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Дата рождения
29 февраля 1944
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Дэннис Фарина
Родился 29 февраля 1944 года. Чикаго, США.
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Фильмография Дэннис Фарина
Железная башка
боевик, драма, спорт
2010, США
5.0
Штука баксов
комедия
2007, США
6.0
Одноклассники
драма, комедия, мелодрама
2007, США
6.0
Убей меня
триллер, комедия, драма
2007, США
5.0
Падение империи
драма, мелодрама
2005, США
7.0
Папарацци
триллер, драма
2004, США
4.0
Большие неприятности
криминал, комедия, триллер
2002, США
6.0
Большой Куш
триллер, комедия, криминал
2000, Великобритания / США
7.0
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