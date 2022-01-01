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Дэннис Фарина

Dennis Farina
Дэннис Фарина
Дэннис Фарина Dennis Farina
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Дата рождения
29 февраля 1944
Возраст
78 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Дэннис Фарина

Родился 29 февраля 1944 года. Чикаго, США.

Фильмография Дэннис Фарина
Железная башка
Железная башка
боевик, драма, спорт 2010, США
5.0
Штука баксов
Штука баксов
комедия 2007, США
6.0
Одноклассники
Одноклассники
драма, комедия, мелодрама 2007, США
6.0
Убей меня
Убей меня
триллер, комедия, драма 2007, США
5.0
Падение империи
Падение империи
драма, мелодрама 2005, США
7.0
Папарацци
Папарацци
триллер, драма 2004, США
4.0
Большие неприятности
Большие неприятности
криминал, комедия, триллер 2002, США
6.0
Большой Куш
Большой Куш
триллер, комедия, криминал 2000, Великобритания / США
7.0
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