Фильмы про бокс

Адреналин, кровь, спорт, противостояние и воля к победе – все это есть в фильмах про бокс и боксеров. Мы собрали список лучших картин на тему этого вида спорта – от Рокки до Крида и от 80-х до современности.

Эта категория спортивных фильмов привлекает не только любителей боевиков, но и тех зрителей, которым не чуждо самосовершенствование, соперничество и стремление к своей цели. В фильмах про бокс киноманов ждут самые искренние эмоции, глубокие драмы, накал чувств, сопереживание героям и погружение в атмосферу. Ведь на ринге у боксера есть лишь два пути: победить – или с позором отправиться в нокаут.