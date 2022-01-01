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Фильмы про бокс

Все 39 Онлайн
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Стойкая броня
Стойкая броня
6.0
криминал, драма
2019, Ирландия
Крид 2
Крид 2
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7.0
спорт, драма, боевик
2018, США
Кикбоксер возвращается
Кикбоксер возвращается
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4.0
боевик, драма
2018, США
Держи удар
Держи удар
Смотреть за 1 рубль
6.0
драма, спорт
2018, Нидерланды
Бои без правил
Бои без правил
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6.0
боевик
2017, Франция / Великобритания
Бун: Охотник за Головами
Бун: Охотник за Головами
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5.0
боевик, драма
2017, США
Пазманский дьявол
Пазманский дьявол
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7.0
драма, биография, спорт
2016, США
Мальчишник в Паттайе
Мальчишник в Паттайе
5.0
комедия
2016, Франция
Реальный Рокки
Реальный Рокки
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6.0
драма, спорт, биография
2016, США
Левша
Левша
7.0
спорт, драма
2015, США
Крид: Наследие Рокки
Крид: Наследие Рокки
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7.0
боевик, спорт
2015, США
Непобедимый Мэнни Пакьяо
Непобедимый Мэнни Пакьяо
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6.0
спорт, драма, биография
2015, Филиппины
Забойный реванш
Забойный реванш
6.0
комедия, спорт
2014, США
Неваляшка 2
Неваляшка 2
0.0
спорт, комедия
2014, Россия
Влюбленный скорпион
Влюбленный скорпион
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6.0
триллер, драма, мелодрама
2013, Испания
Живая сталь
Живая сталь
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8.0
драма, боевик
2011, США
Боец
Боец
7.0
драма
2010, США
Блондинка в нокауте
Блондинка в нокауте
0.0
комедия
2010, Украина
Макс Шмелинг: Боец Рейха
Макс Шмелинг: Боец Рейха
4.0
биография, драма, спорт
2010, Германия / Хорватия
Мясник
Мясник
Смотреть за 1 рубль
5.0
боевик, триллер
2009, США
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Адреналин, кровь, спорт, противостояние и воля к победе – все это есть в фильмах про бокс и боксеров. Мы собрали список лучших картин на тему этого вида спорта – от Рокки до Крида и от 80-х до современности.

Эта категория спортивных фильмов привлекает не только любителей боевиков, но и тех зрителей, которым не чуждо самосовершенствование, соперничество и стремление к своей цели. В фильмах про бокс киноманов ждут самые искренние эмоции, глубокие драмы, накал чувств, сопереживание героям и погружение в атмосферу. Ведь на ринге у боксера есть лишь два пути: победить – или с позором отправиться в нокаут.

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