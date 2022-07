1 The Dolphins Joby Talbot 1:01

2 So Long & Thanks for All the Fish Hilary Summers, Kemi Ominiyi, The R'SVP Voices / Christopher Austin 2:27

3 Arthur Wakes Up Joby Talbot 2:54

4 Shoo-Rah! Shoo-Rah! Betty Wright / Allen Toussaint 2:51

5 Here I Am (Come and Take Me) Al Green 4:13

6 Destruction of Earth Joby Talbot 1:32

7 Journey of the Sorcerer Joby Talbot / Bernie Leadon 1:15

8 The Hitchhiker's Guide to the Galaxy Joby Talbot 1:15

9 Inside the Vogon Ship Joby Talbot 2:46

10 Vogon Poetry Joby Talbot 0:48

11 Space Joby Talbot / Bellis 1:01

12 Vogon Command Centre Joby Talbot 1:00

13 Trillian & Arthur Reunited Joby Talbot 1:45

14 Pan Galactic Gargle Blaster Joby Talbot 1:40

15 Tea In Space Joby Talbot 1:09

16 Deep Thought Joby Talbot 2:06

17 Infinite Improbability Drive Joby Talbot 0:55

18 Viltvodle Street Music Joby Talbot 0:45

19 Huma's Hymn Gabriel Crouch / Joby Talbot 1:02

20 Capture of Trillian Joby Talbot 4:28

21 Vogcity Joby Talbot 1:02

22 Love Joby Talbot 1:44

23 The Whale Joby Talbot 1:54

24 Planet Factory Floor Joby Talbot 2:29

25 Earth Mark II Joby Talbot 6:29

26 Magic Moments Perry Como / Hal David 2:38

27 Shootout Joby Talbot 3:23

28 Finale Joby Talbot 1:50

29 Blast Off Joby Talbot 0:16

30 So Long & Thanks for All the Fish Neil Hannon / Christopher Austin 2:54

31 Careless Talk Joby Talbot 1:42

32 Vote Beeblebrox Neil Hannon, Douglas Payne, Andy Dunlop, Miggy Barradas, Chuck Norman, Hannah Thomas, Fran Balke / Joby Talbot 3:27