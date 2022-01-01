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Фильмы про конец света
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Фильмы про конец света

Все 54 Онлайн
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Падение Луны
Падение Луны
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6.0
боевик, приключения, фантастика
2022, США / Канада / Китай
Не смотрите наверх
Не смотрите наверх
7.0
комедия
2021, США
Гренландия
Гренландия
7.0
триллер
2020, США
Дитя робота
Дитя робота
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8.0
фэнтези, триллер
2018, Австралия
Свет моей жизни
Свет моей жизни
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6.0
драма
2018, США
Мобильник
Мобильник
Смотреть за 1 рубль
3.0
ужасы, триллер
2016, США
Новая эра Z
Новая эра Z
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7.0
ужасы, триллер, драма
2016, США / Великобритания
Безумный Макс: Дорога ярости
Безумный Макс: Дорога ярости
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7.0
приключения, боевик
2015, Австралия
Интерстеллар
Интерстеллар
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8.0
фантастика
2014, США / Великобритания
Грань будущего
Грань будущего
Смотреть за 1 рубль
8.0
фантастика, боевик
2014, США
Помпеи
Помпеи
5.0
приключения, драма, мелодрама, боевик
2014, США / Германия
Я, Франкенштейн
Я, Франкенштейн
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6.0
триллер, ужасы
2013, США / Австрия
Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски
Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски
5.0
боевик, комедия
2013, США
Колония
Колония
6.0
фантастика, триллер
2013, Канада
Последние часы
Последние часы
5.0
драма, триллер
2013, Австралия
Хижина в лесу
Хижина в лесу
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7.0
ужасы, триллер
2012, США
Война миров Z
Война миров Z
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7.0
фантастика, боевик, ужасы, драма
2012, США / Мальта
Ищу друга на конец света
Ищу друга на конец света
7.0
комедия
2012, США
Адский бункер: Черное Солнце
Адский бункер: Черное Солнце
6.0
ужасы, боевик
2012, Великобритания
Охотники на демонов
Охотники на демонов
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5.0
комедия, триллер, ужасы
2012, США
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Фильмы про конец света стали особенно популярны в последние годы, когда большинство людей находятся под влиянием всеобщей цифровой паники из-за мировых конфликтов и пандемии коронавируса. В нашей актуальной подборке вы сможете найти кино про конец света, снятое такими мастерами жанра, как Роланд Эммерих и Майкл Бэй. Сюжет этих картин, как правило, завязан на вторжении инопланетян, падении метеоритов или опасных природных бедствиях. Фильмы про конец света продолжают сниматься и сейчас — совсем недавно в прокат вышла лента под названием «Падение Луны», которая повествует о столкновении Земли с собственным спутником.

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