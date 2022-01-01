Фильмы про конец света стали особенно популярны в последние годы, когда большинство людей находятся под влиянием всеобщей цифровой паники из-за мировых конфликтов и пандемии коронавируса. В нашей актуальной подборке вы сможете найти кино про конец света, снятое такими мастерами жанра, как Роланд Эммерих и Майкл Бэй. Сюжет этих картин, как правило, завязан на вторжении инопланетян, падении метеоритов или опасных природных бедствиях. Фильмы про конец света продолжают сниматься и сейчас — совсем недавно в прокат вышла лента под названием «Падение Луны», которая повествует о столкновении Земли с собственным спутником.